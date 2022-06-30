Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год
На годовом собрании акционеров ПАО «Газпром» были приняты решения по вопросам о распределении прибыли и о выплате дивидендов за 2021 год, говорится в сообщении компании.
«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно», — пояснил решение акционеров по дивидендам заместитель председателя «Газпрома» Фамил Садыгов.
Незадолго до собрания совет директоров холдинга рекомендовал выплату дивидендов за 2021 год в размере 52,53 рубля на акцию. Предполагаемая сумма, которую должны были отправить на выплату дивидендов, составляла 1,244 трлн рублей, что является половиной скорректированной чистой прибыли группы по МСФО за минувший год.
Данный показатель мог стать рекордным в истории как «Газпрома», так и в целом в истории российских публичных компаний. В прошлый раз Газпром установил рекорд по дивидендам в 2018 году. Тогда сумма выплат составляла 16,61 рублей на акцию.