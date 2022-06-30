Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава нацразведки США назвала маловероятным перемирие между Украиной и РФ
Общество
В Россию прибыли свыше 2,2 млн беженцев с Украины и из Донбасса
Мир
Премьер Болгарии снял с себя ответственность за высылку российских дипломатов
Мир
В Запорожской области допустили расследование МАГАТЭ по ситуации на АЭС
Общество
Умер ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин
Наука
Рогозин сообщил о начале отбора космонавтов из Белоруссии для полета на МКС
Мир
Испытания гиперзвуковой ракеты в США прошли неудачно
Экономика
Фареры разозлили Британию отказом разорвать соглашение с Россией о рыболовстве
Мир
Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном
Политика
В Совбезе усомнились в наличии стратегического мышления у лидеров США и Европы
Экономика
В бундестаге сочли санкции против России помехой немецкому бизнесу

Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На годовом собрании акционеров ПАО «Газпром» были приняты решения по вопросам о распределении прибыли и о выплате дивидендов за 2021 год, говорится в сообщении компании.

Дело с трубой: газу в Европе прогнозируют подорожание до $2000
Как это отразится на экономиках западных стран и выиграет ли Россия от роста цен

«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно», — пояснил решение акционеров по дивидендам заместитель председателя «Газпрома» Фамил Садыгов.

Незадолго до собрания совет директоров холдинга рекомендовал выплату дивидендов за 2021 год в размере 52,53 рубля на акцию. Предполагаемая сумма, которую должны были отправить на выплату дивидендов, составляла 1,244 трлн рублей, что является половиной скорректированной чистой прибыли группы по МСФО за минувший год.

Данный показатель мог стать рекордным в истории как «Газпрома», так и в целом в истории российских публичных компаний. В прошлый раз Газпром установил рекорд по дивидендам в 2018 году. Тогда сумма выплат составляла 16,61 рублей на акцию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022