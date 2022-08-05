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Аналитик спрогнозировала ослабление рубля из-за падения цен на нефть

Аналитик Кожухова спрогнозировала ослабление рубля из-за падения цен на нефть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Риск ослабления рубля присутствует на фоне спада цен на нефть из-за рисков рецессии, обновления бюджетного правила и доступа нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам. Об этом сообщает 5 августа агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елену Кожухову.

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«Указанные факторы, вероятно, будут удерживать российскую валюту от обновления пиков с 2015 года», — отметила собеседница агентства.

Тем не менее, подчеркнула она, в настоящее время рано говорить о существенном обвале рубля в начале осени, поскольку сохраняются ограничения на движение капитала в РФ, а также высокого профицита счета текущих операций и торгового баланса.

Кожухова объяснила, что рубль будет продолжать колебания недалеко от уровней начала августа и даже может предпринимать попытки укрепления.

«Актуальным диапазоном по доллару сейчас выступает 49–65 рублей, а по евро — 53–66 рублей», — добавила эксперт.

Ранее, 3 августа, стало известно, что Банк России установил официальный курс доллара на уровне 60,1595 рубля. Также Центробанк понизил курс евро до 61,2656 рубля.

Двумя днями ранее на Мосбирже были опубликованы данные, согласно которым рубль после обновления минимумов с 7 июля перешел к укреплению.

1 августа Банк России продлил ограничения не снятие иностранной наличной валюты еще на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года. Таким образом сохранился лимит в $10 тыс. или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада.

При этом отмечалось, что в валюте можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2023 года.

В июне глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию в связи с санкциями, оборот на территории РФ долларов, евро и прочей иностранной валюты запрещен не будет, а вклады россиян не изымут.

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