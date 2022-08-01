Рубль после обновления минимумов в начале июля перешел к укреплению
Рубль после обновления минимумов с 7 июля перешел к укреплению. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 1 августа.
Доллар торгуется около 60,6 рубля, евро — по 61,7 рубля.
В ходе торгов понедельника доллар достигал 62,67 рубля, евро — 63,94 рубля, что стало максимумом с начала июля.
Ранее, 7 июля, директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что ослабление рубля в этом месяце вызвано действиями государства, активно покупающего юань.
Финансист отметил, что крепкий рубль не был выгоден российской экономике, так как мешал экспортерам получать устойчивую прибыль.
По мнению Тузова, курс доллара и евро продолжит расти к уровню в 70–80 рублей до конца года. Помешать этому могут новые санкции, если российским банкам продолжат закрывать корреспондентские счета в валюте.
В то же время финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей.