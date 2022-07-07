Россиянам объяснили резкое ослабление рубля

Ослабление рубля в июле вызвано действиями государства, активно покупающего юань. Об этом 7 июля заявил директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70–80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю», — рассказал эксперт «Прайму».

По мнению Тузова, курс доллара и евро продолжит расти к обозначенному уровню в 70–80 рублей до конца года. Помешать этому могут новые санкции, если российским банкам продолжат закрывать корреспондентские счета в валюте.

Финансист также рассказал, что крепкий рубль не был выгоден российской экономике, так как мешал экспортерам получать устойчивую прибыль.

«Это отрицательно влияет как на темпы восстановления экономики, так и на финансовую устойчивость экспортеров. Поэтому курс в 70–80 рублей за доллар действительно можно считать оптимальным. Он позволит экспортоориентированной экономике РФ комфортно пережить период санкций», — добавил Тузов.

Ранее в этот же день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей. По его словам, в Минфине нашли решение, как избавиться от чрезмерно крепкого рубля.

6 июля в ходе торгов на Мосбирже курс евро достиг 66 рублей впервые с 3 июня. Стоимость доллара превысила 64 рубля впервые с 30 мая.