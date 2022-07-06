Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 3 июня

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже достиг 66 рублей впервые с 3 июня. Об этом свидетельствуют данные площадки после открытия торговой сессии 6 июля.

По состоянию на 9:50 мск курс евро установился ровно на отметке 65 рублей и затем продолжил рост. Доллар при этом поднялся выше 64 рублей впервые с 30 мая.

Центробанк установил на 6 июля официальный курс евро на отметке 60,1618 рубля.

Накануне ведущий аналитик Bitzlato Алексей Михайлов объяснил падение рубля относительно доллара и евро. По его словам, изменения котировок связаны с окончанием налогового периода в России. За этим последуют конкретные меры правительства по стабилизации курса рубля.

В зависимости от того, какие заявления будут сделаны в правительстве и Минфине, стоит ожидать либо закрепления курса доллара на уровне около 60 рублей, либо роста до уровня 64–65 рублей до конца недели, добавил Михайлов.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 5 июля, превысил отметку 58 рублей впервые с 14 июня этого года. При этом курс евро составил 59 рублей впервые с 20 июня.