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Курс доллара на Мосбирже превысил 58 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Впервые с 14 июня 2022 года курс доллара на Московской бирже превысил отметку 58 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки от 5 июля.

При этом курс евро превысил 59 рублей впервые с 20 июня. Доллар составил 57,86 рубля, что на 2,6 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Незадолго до этого он поднялся до 58,09 рубля, в то время как евро прибавил 1,96 и достиг отметки в 59,7.

Накануне сообщалось об ослаблении рубля к доллару и евро на начало торгов на Мосбирже. Тогда курс евро впервые с 21 июня превысил показатель в 58 рублей.

1 июля эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк спрогнозировал ослабление рубля по отношению к доллару до значений 55–60 RUB/USD.

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