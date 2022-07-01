Эксперт предсказал ослабление рубля в первой половине июля

В первой половине июля курс рубля по отношению к доллару снизится до значений 55–60 RUB/USD, но с приближением налогового периода в последней декаде месяца российская валюта может укрепиться. Такой прогноз озвучил «Известиям» эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк 1 июля.

1 июля курс американской нацвалюты поднялся выше 55 рублей впервые с 21 июня, а евро торгуется — почти до 57 рублей.

В то же время Миронюк считает, что при отсутствии решений властей РФ, направленных на прямое ослабление курса рубля, российская нацвалюта может преодолеть в моменте 50 RUB/USD в июле. После этого вероятна коррекция.

По его словам, в июле возможны два сценария с курсом рубля. Первый — возобладает позиция Банка России и попытки нерыночного таргетированная курса российской нацвалюты предприниматься не будут. По мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, попытки возвращения курса рубля на прежний уровень сделают курс искусственным и приведут к девальвации. Также это грозит снижением независимости России от денежно-кредитной политики других стран.

Второй сценарий — возобладает позиция российского правительства, объявленная на ПМЭФ-2022 первым вице-премьером Андреем Белоусовым, то есть работа над возвращением курса к 70–80 RUB/USD. Для этого будут предприняты активные меры, возможно, нерыночного характера, считает эксперт «БКС Мир инвестиций».

Он добавил, что заявления, прозвучавшие от главы Минфина Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) можно считать мощной вербальной интервенцией для прекращения укрепления рубля в моменте. 29 июня министр допустил проведение валютных интервенций за счет бюджетных средств для стабилизации рубля.

Миронюк полагает, что в июле изменить тенденцию укрепления рубля может перезапуск валютного правила с выкупом валюты и конвертацией/покупкой активов дружественных или нейтральных стран. Он напомнил, что Силуанов допустил возможность прямых валютных интервенций и влияния на курс рубля через покупку «мягких» валют.

«И все же, пока конкретные решения не приняты, на курсе рубля, помимо вербальных интервенций, сказывается и технический фактор снижения объема продаваемой экспортерами валюты ввиду завершения июньского налогового периода», — отметил специалист.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин рассказал «Известиям», что рынком обычно движут ожидания, и, похоже, текущий момент как раз такой.

Так, 20 июня имела место резкая эскалации риторики со стороны российских министерств и ведомств, которые в очередной раз высказали недовольство продолжающимся укреплением рубля, отметил аналитик. В частности, Силуанов высказался о возможности проведения валютных интервенций, а Центробанк на следующий день в разы повысил потолок зарубежных переводов для россиян и резидентов-граждан дружественных стран, доведя его до $1 млн в месяц.

«Рынок тут же отреагировал на эти события продажами рубля, ожидая конкретных действий. И они могут произойти уже на следующей неделе, когда правительство обсудит факторы, влияющие на курс российской денежной единицы», — добавил Сыроваткин.

При этом он напомнил, что похожая ситуация наблюдалась в конце мая, когда российские чиновники сопроводили вербальные интервенции против рубля реальными действиями. В частности, норма обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами была снижена до 50% с 80%, а ключевая ставка — до 11% с 14%. Однако тогда этого хватило лишь на трехдневное ослабление рубля, после чего он возобновил рост, подчеркнул аналитик.

Специалист считает, что в этот раз, если будет выработан эффективный механизм проведения интервенций против рубля в валютах дружественных стран, атака на него может оказаться более успешной, и к концу июля или уже в августе доллар может подорожать до 60 рублей.