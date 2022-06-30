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ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $1 млн в месяц
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ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $1 млн в месяц

ЦБ повысил лимит переводов за рубеж до $1 млн в месяц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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ЦБ РФ повысил до $1 млн со $150 тыс. месячный лимит для переводов физлиц на свои зарубежные счета или другому человеку. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает регулятор.

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«С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $1 млн или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», — говорится в Telegram-канале Банка России.

О том, что лимит на переводы денежных средств за рубеж могут пересмотреть в сторону его существенного увеличения днем ранее заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в ЦБ рассматривался даже вариант отмены ограничений, однако для этого требуется коррекция законодательства.

ЦБ ввел ограничение для валютных переводов российских резидентов-физлиц с 5 марта. Переводить деньги за рубеж разрешалось в сумме не более $5 тыс. в месяц. 1 апреля ЦБ смягчил порог ограничения на сумму для переводов средств за рубеж для физических лиц до $10 тыс. 16 мая Банк России снова повысил этот лимит до $50 тыс.

В последний раз ЦБ повысил месячный лимит переводов россиянами и физлицами из дружественных стран на свои зарубежные счета с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц с 8 июня. Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, которые оказывают услуги по переводу денег без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до $10 тыс.

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