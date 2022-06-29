Минфин РФ допустил проведение валютных интервенций за счет бюджетных средств

Минфин рассматривает решения о проведении интервенций на валютном рынке для стабилизации рубля. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в среду, 29 июня.

Министр отметил, что он с главой Минпромторга Максимом Решетниковым будут готовы пожертвовать частью расходов.

«У нас принцип текущего года — «все доходы — на расходы», хотя мы уже приняли больше расходных решений, чем у нас будет доходов. Но часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке», — сказал Силуанов.

Он добавил, что такое решение должно будет повлиять на курс рубля.

«Такие решения будем рассматривать, но еще раз скажу, что окончательных позиций по этому поводу не принято», — заключил глава Минфина.

Банк России начал интервенции на валютном рынке с 24 февраля, чтобы стабилизировать ситуацию на финрынке и поддержать курс рубля по отношению иностранным валютам. Отмечалось, что около 50% резервов ЦБ оказалось в странах, которые присоединились к новым западным санкциям против РФ, и они будут заблокированы.

Спустя несколько дней глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ приостановил проведение валютных интервенций, поскольку не мог осуществлять их из-за санкций.

В том же месяце регулятор повысил базовую ставку до 20%. Центробанк объяснил это решение тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан и компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. По мере стабилизации ситуации ставка постепенно снижалась и в данный момент составляет 9,5% годовых.

На фоне операции России по защите Донбасса, начатой 24 февраля, ЦБ столкнулся с санкциями стран Запада.