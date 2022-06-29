Спредводители: разница между курсом на бирже и в банках достигает 22 рубля
Крупные банки продают населению наличные доллары и евро существенно дороже по сравнению с биржевым курсом — разница составляет от 5 до 22 рублей, показал анализ «Известий». Наиболее дорогая валюта оказалась у Росбанка, Альфа-банка, Газпромбанка, Совкомбанка, «Открытия», ВТБ и РСХБ. Тем временем на фоне рекордного укрепления рубля между ЦБ и Минфином разгораются споры в части регулирования его курса. Консенсус достижим, полагают эксперты. По их мнению, он лежит в возврате обновленного бюджетного правила.
Курсовая разница
29 июня в ходе торгов на Мосбирже американская валюта по отношению к российской в моменте стала стоить 50,01 рубля, а европейская — 52,7. В последний раз такой курс был семь лет назад — весной 2015-го. Тогда как относительно недавно — в марте этого года — наблюдалась обратная ситуация с подскочившими долларом и евро, которые в моменте достигали отметок 126 и 135 рублей соответственно. К 19:00 мск среды пара USD/RUB стоила 53,2, а EUR/RUB — 56,0.
«Известия» проанализировали разницу между биржевым курсом валюты и курсом в кассах системно значимых банков. Наибольший спред в 13–22 рубля в реализации доллара и евро зафиксирован у Росбанка, Альфа-банка, Газпромбанка, Совкомбанка, «Открытия», ВТБ и РСХБ (в промежутке между 14:00 и 18:00 29 июня). Диапазон предлагаемого ими курса 63,4–68 рублей за доллар и 67–75 за евро. Например, дороже всего американскую валюту можно купить в Росбанке 68 руб./$, а европейскую — от 70 до 75 руб./€ в Альфа-банке, «Открытии», Совкомбанке и Росбанке.
С разницей в 6–10 рублей валюты США и ЕС продавали в МКБ, Сбербанке, «Тинькофф», Райффайзенбанке и ПСБ. Так, в «Сбере» рубли на доллары меняют по 58,6, а на евро — по 61,1. На 3–5 рублей дороже, чем на бирже, валюту продают в Юникредитбанке, там пара USD/RUB стоит 55,4, EUR/RUB — 58,02.
В пресс-службах «Открытия» и Совкомбанка «Известия» заверили в достаточности наличных валют для удовлетворения спроса клиентов. Доля наличных операций физлиц растет по отношению к безналичным, добавили в Совкомбанке.
Рубль во многом всё же остается «вещью в себе» по отношению к другим валютам, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Стало практически невозможно инвестировать доллары или евро в силу различных ограничений и санкций как внутри РФ, так и за ее пределами, аргументировал он. Также спрос со стороны физлиц упал, а финорганизации начали вводить комиссии или отрицательные ставки по счетам в валюте. Пока предпосылок к кардинальному изменению ситуации в экономике РФ нет, так что доллар может просесть до 45.
В ближайшие месяцы избыток валюты в российской экономике останется высоким, уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Это может способствовать дальнейшему укреплению курса рубля и колебанию в диапазоне 45–55 к доллару и 48–58 к евро. Только во втором полугодии начнется постепенное ослабления рубля до 65–70 и 68–73 соответственно, считает он.
Вмешиваться нельзя оставить
Между тем активное укрепление нацвалюты вызывает всё большую обеспокоенность властей. Глава Минфина Антон Силуанов, выступая 29 июня на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), не исключил проведения валютных интервенций за счет сырьевых сверхдоходов бюджета для влияния на курс рубля. Частичное снятие валютных ограничений, как и стимулирование импорта, не повлияло на нацвалюту, отметил министр, напомнив, что текущий курс невыгоден для бюджета.
По словам главы Минфина, рост курса нацвалюты на 1 рубль обходится бюджету, по различным оценкам, от 130 до 200 млрд рублей. То есть 10 рублей — это триллион с лишним, подчеркнул министр. Также он рассказал о готовности властей к фактической отмене репатриации валютной выручки. На следующей неделе в правительстве будет рассмотрен вопрос курса российской валюты, сообщил он.
Центробанк придерживается политики плавающего курса, потому что именно он дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на этом же мероприятии. Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, это значит получить искусственный курс. Либо произойдет резкая девальвация, как уже бывало в РФ, предупредила глава Банка России.
Также Эльвира Набиуллина подчеркнула, что управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики страны. Вместе с тем она отметила, что бюджетное правило — инструмент стабилизации, который нужно возвращать.
На угрозу сокращения производства из-за крепкого рубля обратил внимание глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, рентабельность многих предприятий, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе нацвалюты стала отрицательной. Если такая ситуация продлится еще несколько месяцев, то многие компании могут задуматься не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и о необходимости корректировки текущих планов и сокращении объемов производства, отметил министр.
Вопрос консенсуса
Найти оптимальное регуляторное решение в краткосрочной перспективе будет затруднительно, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Он отметил: инструмента эффективнее валютных интервенций нет, но возможности их применения ограничены. Минфин может начать покупки юаней, обосновывая это попыткой частично реанимировать бюджетное правило, возврат которого поддерживает ЦБ, добавил эксперт.
— Однако в текущих условиях ресурсы бюджета предпочтительней использовать на иные цели — антикризисные меры, соцподдержку, финансирование инвестпрограмм и другое, — отметил Денис Попов. — Скорее поэтому Минэк выступил против интервенций Минфина на валютном рынке.
Консенсус между Банком России и Минфином достижим, считает Михаил Васильев из Совкомбанка. Он аргументировал такие выводы заявлением Эльвиры Набиуллиной о том, что бюджетное правило — инструмент стабилизации курса. Обновленный вариант бюджетного правила с покупкой валютных активов вскоре будет принят, полагает аналитик: его введение позволит замедлить укрепление рубля, но не развернет его в сторону существенного ослабления.