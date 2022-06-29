Спредводители: разница между курсом на бирже и в банках достигает 22 рубля

Крупные банки продают населению наличные доллары и евро существенно дороже по сравнению с биржевым курсом — разница составляет от 5 до 22 рублей , показал анализ «Известий». Наиболее дорогая валюта оказалась у Росбанка, Альфа-банка, Газпромбанка, Совкомбанка, «Открытия», ВТБ и РСХБ. Тем временем на фоне рекордного укрепления рубля между ЦБ и Минфином разгораются споры в части регулирования его курса . Консенсус достижим, полагают эксперты. По их мнению, он лежит в возврате обновленного бюджетного правила.

Курсовая разница

29 июня в ходе торгов на Мосбирже американская валюта по отношению к российской в моменте стала стоить 50,01 рубля, а европейская — 52,7 . В последний раз такой курс был семь лет назад — весной 2015-го. Тогда как относительно недавно — в марте этого года — наблюдалась обратная ситуация с подскочившими долларом и евро, которые в моменте достигали отметок 126 и 135 рублей соответственно. К 19:00 мск среды пара USD/RUB стоила 53,2, а EUR/RUB — 56,0 .

«Известия» проанализировали разницу между биржевым курсом валюты и курсом в кассах системно значимых банков. Наибольший спред в 13–22 рубля в реализации доллара и евро зафиксирован у Росбанка, Альфа-банка, Газпромбанка, Совкомбанка, «Открытия», ВТБ и РСХБ (в промежутке между 14:00 и 18:00 29 июня). Диапазон предлагаемого ими курса 63,4–68 рублей за доллар и 67–75 за евро . Например, дороже всего американскую валюту можно купить в Росбанке 68 руб./$, а европейскую — от 70 до 75 руб./€ в Альфа-банке, «Открытии», Совкомбанке и Росбанке.

С разницей в 6–10 рублей валюты США и ЕС продавали в МКБ, Сбербанке, «Тинькофф», Райффайзенбанке и ПСБ . Так, в «Сбере» рубли на доллары меняют по 58,6, а на евро — по 61,1. На 3–5 рублей дороже, чем на бирже, валюту продают в Юникредитбанке, там пара USD/RUB стоит 55,4, EUR/RUB — 58,02.

Спредводители Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В пресс-службах «Открытия» и Совкомбанка «Известия» заверили в достаточности наличных валют для удовлетворения спроса клиентов. Доля наличных операций физлиц растет по отношению к безналичным, добавили в Совкомбанке.

Рубль во многом всё же остается «вещью в себе» по отношению к другим валютам , отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Стало практически невозможно инвестировать доллары или евро в силу различных ограничений и санкций как внутри РФ, так и за ее пределами, аргументировал он. Также спрос со стороны физлиц упал, а финорганизации начали вводить комиссии или отрицательные ставки по счетам в валюте. Пока предпосылок к кардинальному изменению ситуации в экономике РФ нет, так что доллар может просесть до 45 .

В ближайшие месяцы избыток валюты в российской экономике останется высоким , уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Это может способствовать дальнейшему укреплению курса рубля и колебанию в диапазоне 45–55 к доллару и 48–58 к евро. Только во втором полугодии начнется постепенное ослабления рубля до 65–70 и 68–73 соответственно , считает он.

Вмешиваться нельзя оставить

Между тем активное укрепление нацвалюты вызывает всё большую обеспокоенность властей . Глава Минфина Антон Силуанов , выступая 29 июня на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), не исключил проведения валютных интервенций за счет сырьевых сверхдоходов бюджета для влияния на курс рубля . Частичное снятие валютных ограничений, как и стимулирование импорта, не повлияло на нацвалюту, отметил министр, напомнив, что текущий курс невыгоден для бюджета.

Спредводители1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам главы Минфина, рост курса нацвалюты на 1 рубль обходится бюджету, по различным оценкам, от 130 до 200 млрд рублей . То есть 10 рублей — это триллион с лишним, подчеркнул министр. Также он рассказал о готовности властей к фактической отмене репатриации валютной выручки. На следующей неделе в правительстве будет рассмотрен вопрос курса российской валюты, сообщил он.

Центробанк придерживается политики плавающего курса, потому что именно он дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям , заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на этом же мероприятии. Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, это значит получить искусственный курс. Либо произойдет резкая девальвация , как уже бывало в РФ, предупредила глава Банка России.

Также Эльвира Набиуллина подчеркнула, что управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики страны. Вместе с тем она отметила, что бюджетное правило — инструмент стабилизации, который нужно возвращать .

На угрозу сокращения производства из-за крепкого рубля обратил внимание глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, рентабельность многих предприятий, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе нацвалюты стала отрицательной . Если такая ситуация продлится еще несколько месяцев, то многие компании могут задуматься не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и о необходимости корректировки текущих планов и сокращении объемов производства, отметил министр.

Вопрос консенсуса

Найти оптимальное регуляторное решение в краткосрочной перспективе будет затруднительно , считает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Он отметил: инструмента эффективнее валютных интервенций нет, но возможности их применения ограничены . Минфин может начать покупки юаней, обосновывая это попыткой частично реанимировать бюджетное правило, возврат которого поддерживает ЦБ, добавил эксперт.

Спредводители12 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Однако в текущих условиях ресурсы бюджета предпочтительней использовать на иные цели — антикризисные меры, соцподдержку, финансирование инвестпрограмм и другое, — отметил Денис Попов. — Скорее поэтому Минэк выступил против интервенций Минфина на валютном рынке.