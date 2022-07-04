Рубль в начале валютных торгов на Мосбирже слабеет к доллару и евро

В начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник, 4 июля, рубль ослабевает по отношению к зарубежным валютам — доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные организации.

Так, к 10:30 мск курс доллара растет до 54,99 рубля (+0,9%), а евро 1,02% — до 57,115. В начале торгов на Мосбирже курс доллара рос на 3,68% и составил 56,5 рубля. Евро же вырос на 4,17% и достиг отметки в 58,9.

Впервые с 19 июня текущего года доллар превысил 56 рублей. Евро впервые с 21 июня находится на отметке выше 58 рублей.

2 июля опрошенные американским телеканалом CBS аналитики указали на «потрясающее» укрепление рубля, несмотря на введение против России большого количества санкций.

1 июля эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк спрогнозировал ослабление рубля по отношению к доллару до значений 55–60 RUB/USD. 1 июля курс американской нацвалюты поднялся выше 55 рублей впервые с 21 июня, а евро торговался почти до 57 рублей.