Американские аналитики спрогнозировали «потрясающее» укрепление рубля

Вопреки давлению западных стран российская национальная валюта продолжает укрепляться. Так, на этой неделе рубль отметился новым максимумом по отношению к доллару, рассказали опрошенные американским телеканалом CBS аналитики.

Как уточняется, российская валюта совершила «ошеломляющий переворот» в виде резкого укрепления после рекордно низкого падения на начальном этапе введения антироссийских санкций. С января рубль отметился приростом на 45% по отношению к американской валюте, и по состоянию на вторник его курс оценивался в 53,45 рублей за доллар.

«Это необычная ситуация», — цитируется профессор по накоплению и росту капитала в Гарвардской школе Кеннеди Джеффри Франкель в материале телеканала от 28 июня.

В обычной ситуации столкнувшаяся с рестрикциями США и Европы страна страдает от оттока капиталов и теряет инвесторов, отчего падает местная валюта, объясняют эксперты. Но предпринятые Россией «невероятно энергичные» шаги по предотвращению вывода денег за границу и рост стоимости топлива укрепили спрос на российский рубль.

Аналитики из США предполагают, что Москва защищена от карательных мер Запада.

30 июня финансисты спрогнозировали укрепление рубля в июле до 48 за доллар. Сейчас основным фактором, определяющим курс российской нацвалюты, являются торговые операции, а также баланс между экспортом и импортом.

29 июня опрошенные «Известиями» аналитики банков и финансовых компаний рассказали, что первые в истории современной России по итогам июня может быть дефляция — снижение цен на товары и услуги. Причин три: сезонное уменьшение стоимости плодоовощной продукции, укрепление курса рубля с 120 рублей за доллар до текущих 52–53 и, главное, сокращение совокупного спроса.

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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