Финансисты спрогнозировали укрепление рубля в июле до 48 за доллар

В июле курс рубля может опуститься до 48 за доллар и 53 — за евро, спрогнозировали опрошенные «Известиями» в четверг, 30 июля, финансовые эксперты. Сейчас основным фактором, определяющим курс российской нацвалюты, являются торговые операции, а также баланс между экспортом и импортом.

Причины укрепления рубля

В июне рубль подорожал еще сильнее, чем в мае. К концу месяца он вырос в цене к доллару на 13%, а к евро — на 17%, рассказала ведущий аналитик банка «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Шестой пакет санкций Евросоюза и повышение процентной ставки Федрезерва (ФРС) США сразу на 0,75 процентного пункта не сказались на курсе российской нацвалюты. Для ее укрепления в июне было три основные причины: отсутствие бюджетного правила, очень невысокий спрос населения и бизнеса, в том числе импортеров на иностранную валюту, а также высокие цены на нефть, заявила Мильчакова.

«Летом традиционно замедляется инфляция, и этот фактор тоже может стимулировать снижение инфляционных ожиданий и, соответственно, дальнейший рост курса рубля», — добавила она.

Помощник управляющего группы компаний КППС Максим Загорский полагает, что возрастающее санкционное давление, российские законодательные изменения и сам факт проведения специальной операции в Донбассе поддерживают российскую национальную валюту.

На импорте низкий курс доллара сказывается только положительно — главное, чтобы бизнес был уверен в том, что не будет волатильности рубля по отношению к доллару, добавил он.

«Для экспортеров же такие котировки, как сейчас, и дальнейшее укрепление российской национальной валюты нежелательны. Например, в России стал невыгоден убой скота, так как импортная говядина дешевле на 20–25%, а причина — низкий курс доллара», — рассказал эксперт.

Сейчас основными факторами, которые определяют курс рубль/доллар, являются торговые операции, баланс между экспортом и импортом, также считает эксперт девелоперской компании Accent Capital Лариса Вихляева.

С введением новых санкций в России наблюдается высокий торговый профицит — превышение экспортных операций над импортными, что фундаментально давит на рубль, укрепляя его по отношению к американской нацвалюте, сказала она.

«Такая ситуация будет сохраняться в ближайшее время, но масштаб превышения будет сокращаться. Мы уже прошли пик по профициту торгового баланса за месяц — это было в апреле, когда торговый профицит достиг $40 млрд, — этот рекорд превышал предыдущие высокие уровне почти в два раза», — полагает она.

Рублевый пик

Глава инвестфонда Maerli Capital, независимый финансовый советник Анастасия Тарасова рассказала, что в июле вполне можно ожидать курс 48–49 рублей за доллар.

«Импорт восстанавливается пока слишком медленно, контракты по сырью переводятся в рубли. Без импорта рубль будет только укрепляться, уничтожая бюджет. Рынку нужен нормальный импорт и здоровый торговый баланс. Будет баланс, будет доллар по 70–75 рублей и нормальное функционирование экономики», — пояснила она.



Тарасова полагает, что Банк России будет понижать ключевую ставку, но, как показала практика, без импорта это смысла не имеет. Загорский добавил, что политика Центробанка по снижению ставки в существующей макроэкономической ситуации не оказывает существенного влияния на курс. Он ожидает в июле 50 рублей за доллар, «если не будет катаклизмов».

Мильчакова отметила, что доллар в следующем месяце будет находиться в коридоре 52–58 рублей, а евро — в диапазоне 55–61 рубль.

«По оценкам банка, на уровне 52 рублей по паре доллар/рубль и на уровне 55 рублей по паре евро/рубль находятся сильные уровни поддержки, которые могут не позволить рублю укрепляться далее. Но не исключено также, что если в июле не будет объявлено, например, о возвращении к бюджетному правилу, доллар может ненадолго опуститься до 50 рублей, евро — до 53 рублей», — сказала аналитик.

При дорожающем рубле импорт, по ее словам, будет постепенно восстанавливаться, тем более уже разрешен параллельный импорт брендовых товаров через третьи страны. Мильчакова предположила, что к концу июля, если не произойдет неожиданных для российской нацвалюты событий, импорт выйдет уже на уровни начала марта текущего года.

Дальнейшая судьба рубля

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин отметил, что сильно крепкий рубль действительно сейчас не выгоден никому. В то же время рычагов для воздействия на курс российской денежной единицы на данный момент не так и много, сказал он. Резервы заморожены, рычагов для воздействия толком не осталось.

Президент России Владимир Путин отменил обязаловку для экспортеров конвертировать доходы в рубли. Кроме того, некоторые валютные ограничения снял и Центробанк, но это особо не помогло процессу, и рубль «по инерции» продолжит укрепляться на фоне сокращения внешнеэкономической деятельности. Однако правительство может быстро вернуть курс к прежним значениям, отменив принудительную конвертацию экспортной выручки за газ в рубли, но для этого нужно иметь хорошую политическую волю и самое главное — основания. Очевидно, что данная ситуация сохранится и в июле, полагает финансовый советник.

Мильчакова считает, что наиболее важные для рубля события, которые могут остановить его укрепление, произойдут в третьей декаде июля.

Так, 21 июля решение по процентной ставке объявит Европейский центробанк, который впервые с 2016 года может повысить ставку с нулевого уровня до 0,25%. 22 июля решение по ключевой процентной ставке объявит Банк России: во «Фридом Финанс» не исключают, что базовая ставка может быть снижена с 9,5 до 9%. Кроме того, 27 июля решение по коридору процентных ставок объявит ФРС: не исключено, что процентные ставки снова могут быть резко повышены, сразу на 0,74 процентного пункта.

«Ужесточение монетарной политики в еврозоне и США может привести к укреплению курсов евро и доллара относительно валют развивающихся стран, включая рубль. А на решение ЦБ РФ по ключевой ставке курс рубля может реагировать неоднозначно, хотя теоретически при снижении процентных ставок Центробанка национальная валюта должна дешеветь», — отметила ведущий аналитик «Фридом Финанс».

Помешать ослаблению российской нацвалюты в конце июля может, по ее словам, налоговый период, который всегда выступает фактором укрепления рубля — даже во времена экономических кризисов.

Однако в июле могут возрасти риски понижения цены на нефть, добавила аналитик. Она напомнила, что антироссийское нефтяное эмбарго вступит в силу только в конце года и потоки экспорта нефти РФ уже сегодня успешно перенаправляет в Азию. А ужесточение монетарной политики в еврозоне и США может вызвать бегство капитала из высокорискованных активов, в том числе из сырьевых фьючерсов, заключила она.

По словам Вихляевой, если нефтяное эмбарго Запада заработает в полную силу, мы столкнемся со снижением экспорта, и этот фактор начнет играть против российской нацвалюты. Однако и здесь степень влияния зависит от объема выпадающего экспорта, считает она. Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в страны Евросоюза в последние годы составляет около 20% совокупного товарного экспорта. Сгладить потерю может распределенный во времени эффект, который дает время для переориентации поставок на другие рынки.

«Россия составляет 12–13% от глобального экспорта энергоносителей, что очень много. Это не та доля, которую можно вычеркнуть из рынка. Поэтому перенастройка, безусловно, будет. Во-вторых, рост цен на энергоносители, который компенсирует снижение объемов», — заключила она.

Накануне, 29 июня, курс евро опустился ниже 54 рублей впервые с апреля 2015 года. Курс доллара понизился до 51,16 рубля.

20 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. По его словам, это должно произойти быстрее, но мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».