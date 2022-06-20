Белоусов заявил о работе над возвращением рубля к оптимальным уровням

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, 70–80 рублей за доллар.

«Что касается оптимального курса, то более или менее консенсусное мнение, что это курс в диапазоне 70–80 рублей за доллар. Равновесный курс складывается исходя из балансов, которые возникают на финансовых рынках, на валютном рынке и так далее», — сказал он «Интерфаксу» на полях Петербургского международного экономического форума.

Белоусов отметил, что рубль должен вернуться к оптимальному курсу «как можно быстрее», однако здесь есть «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

«Не хочу давать количественных оценок и прогнозов, чтобы не порождать спекулятивные ожидания на рынке. Тем не менее могу сказать, что и правительство, и Банк России над этой задачей работают, и я надеюсь, что нам удастся ее решить», — заключил первый вице-премьер.

Ранее в этот день курс доллара США вырос при открытии торгов на Московской бирже на 29 коп., евро подорожал почти на 14 коп. Так, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,7 руб./$ и 59 руб./€1.

15 июня финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин сообщил, что оптимальным курсом для федерального бюджета России является доллар по 70–80 рублей, но если Москва не хочет потерять восточный рынок сбыта, нужен слабый рубль, минимум 64 RUB/USD и слабее.

В тот же день глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что укрепление рубля может привести к проблемам в российской экономике. По его словам, крепкий рубль создает трудности и для экспортеров, и для импортеров.

10 июня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина исключила вероятность принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в российских банках. Тогда же подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.