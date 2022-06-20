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Курс доллара вырос при открытии торгов на 29 копеек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Курс доллара США вырос при открытии торгов на «Московской бирже» на 29 коп., евро подорожал почти на 14 коп. Об этом свидетельствуют данные торгов 20 июня.

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Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 56,59–56,87 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,7 руб./$1 (+29 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 59 руб./€1 (+13,75 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) выросла на 22,14 коп. к уровню закрытия 17 июня, до 57,74 руб.

16 июня руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников предположил, что осенью на фоне восстановления импорта курс доллара станет выше по сравнению с текущими значениями. Падение импорта, вызванное разрывом логистических цепочек, привело к заметному укреплению рубля, но в течение нескольких месяцев новые поставки с азиатского рынка изменят ситуацию, однако до тех пор курс доллара колебаться не будет, добавил эксперт.

Днем ранее финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин сообщил, что оптимальным курсом для федерального бюджета России является доллар по 70–80 рублей, но если Москва не хочет потерять восточный рынок сбыта, нужен слабый рубль, минимум 64 RUB/USD и слабее.

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