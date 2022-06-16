Эксперты назвали комфортный курс рубля для России

Оптимальным курсом для федерального бюджета России является доллар США по 70–80 рублей, но если мы не хотим потерять восточный рынок сбыта, нужен слабый рубль, минимум 64 RUB/USD и слабее. Об этом заявил «Известиям» финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин в четверг, 16 июня.

Ранее в этот же день вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил в интервью ТАСС, что рубль достаточно хорошо укреплен, а курс в 70–80 рублей за доллар был бы комфортным и оптимальным для российской промышленности.

Звездин отметил, что слишком сильное укрепление рубля так же плохо, как и его падение.

«Себестоимость продукции в долларах возрастает, а значит, наши товары на международном рынке становятся дороже и как следствие — неконкурентными. Причем это относится не только к западному, но и к восточному рынку. Восточные товары стоят на порядок дешевле российских, а западный рынок для нас сейчас практически закрыт», — сказал аналитик.

Он призвал не забывать, что самая главная проблема крепкой российской нацвалюты — падение дохода в рублевом выражении для бюджета от продажи сырья, которое постепенно сокращается.

По словам трейдера, на фоне сокращения продажи сырья, недополученные прибыли из-за слишком сильного рубля — это плохо, ведь обязательства у бюджета в рублевом выражении. Сейчас эта недополученная выгода компенсируется высокими ценами на сырье, но так будет, разумеется, не всегда, полагает он.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов выразил мнение, что продолжающееся укрепление российской нацвалюты негативно влияет как на наполняемость бюджета страны, так и на компании-экспортеры. Комфортным выглядит курс на уровне 75–80 рублей за доллар, сказал он «Известиям».

Он напомнил, что в конце 2021 года Госдума приняла бюджет, который, как ожидалось, станет профицитным в 2022 году — превышение доходов над расходами должно было составить около 1,33 трлн рублей. В бюджет был заложен курс 72,1 рублей за доллар. Однако с того момента многое изменилось.

В связи с началом спецоперации в Донбассе расходная часть российского бюджета существенно увеличилась (необходимы дополнительные средства для поддержки экономики и граждан), а доходная — сокращается (например, нефть приходится продавать с серьезным дисконтом на азиатские рынки, так как ввиду введения санкций против РФ многие европейские компании отказались от закупки российской нефти), рассказал Шатов.

Если курс рубля сильно укрепляется, то получается, что компании-экспортеры, конвертируя валютную выручку, за каждый доллар получают меньше рублей, с которых они платят налоги в бюджет (объем налоговых поступлений снижается). Таким образом, снижается и пополнение бюджета, отметил эксперт.

Сохранение текущего курса или дальнейшее укрепление российской нацвалюты ведет к расширению бюджетного дефицита, считает Шатов. Соответственно, следует ожидать дальнейших валютных послаблений, спрогнозировал он.

Ранее в четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) пообещала, что по мере стабилизации экономической ситуации в России регулятор планирует снять большинство валютных ограничений. Она также сказала, что в стране не запретят оборот долларов, евро и другой иностранной валюты.