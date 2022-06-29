Курс евро на Мосбирже опустился ниже 54 рублей впервые с апреля 2015 года

Евро в среду, 29 июня, опустился ниже 54 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте Мосбиржи. Такой показатель зафиксирован впервые с апреля 2015 года.

В то же время курс доллара составил 51,55 рубля.

Ранее в этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что зона евро, которая конкурирует с долларом, слабеет. По его мнению, из-за усугубления финансовой политики Евросоюз может столкнуться с кризисом, что приведет к дальнейшему ослаблению евро и возвращению к национальным валютам.

Директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев 23 июня предположил, что страны Евросоюза могут ввести полный запрет на ввоз наличных евро в Россию. Это, по его словам, будет грозить дефицитом наличной валюты для обмена. Однако, по его мнению, в таком случае всё равно останутся возможности ввоза валюты через третьи страны.

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