Экономист не исключил полный запрет на ввоз евро в Россию

Страны Евросоюза (ЕС) могут ввести полный запрет на ввоз наличных евро в Россию. Такое предположение сделал в четверг, 23 июня, директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

По его словам, в таком случае всё равно останутся возможности ввоза валюты через третьи страны.

Самиев уверен, что страны ЕС могут поддержать запрет на ввоз евро в Россию. Это будет грозить дефицитом наличной валюты для обмена, что уже сегодня приводит к дополнительным ограничениям на снятие и обмен наличных.

«Уже сегодня валюту можно менять, но снять достаточно проблематично. С точки зрения курса это просто невыгодно, а в нарастающем дефиците эта проблема только усугубится. Но нельзя сказать, что запрет на ввоз евро как-то особенно драматично скажется на экономике России в целом, это просто очередной ограничивающий фактор. Дело в том, что курс валют определяется на рынке, где ведутся безналичные расчеты», — сказал Самиев в разговоре с Lenta.Ru.

Экономист заметил, что и сейчас россияне видят большие спреды (разность между лучшими ценами заявок. — Ред.) по покупке и продаже валюты. Это как раз говорит об опасениях участников рынка, вызванных неопределенностью. Такие же спреды наблюдаются и в покупке наличной и безналичной валюты.

«В случае полного запрета на ввоз евро, который весьма вероятен, эта проблема только усугубится. Но, в любом случае, останутся варианты ввоза через третьи страны в частном порядке. Мы знаем соответствующие примеры стран, в отношении которых вводились аналогичные ограничения», — сказал аналитик.

Ранее в этот день стало известно, что Великобритания вводит новые санкции в отношении России. В ограничения войдет запрет на экспорт и поставку относящихся к химическому и биологическому оружию товаров и технологий, а также банкнот фунтов стерлингов, сообщает телеканал «Звезда».

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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