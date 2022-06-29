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В Госдуме спрогнозировали кризис в ЕС и развал еврозоны

Спикер Госдумы заявил об угрозе кризиса в ЕС из-за евро
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Евросоюз из-за усугубления проблем финансовой политики может столкнуться с кризисом и вернуться к национальным валютам. Об этом 29 июня в Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Он отметил, что рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами, в то время как зона евро, которая конкурирует с долларом, слабеет.

Володин также подчеркнул, что у ряда стран Европы долг достиг критического размера.

«Раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям. Сейчас у них самих проблемы. Германия и другие североевропейские государства, которые еще семь лет назад вытаскивали из дефолта Грецию, сегодня вряд ли смогут помочь. Ситуация за это время у них стала только хуже», — написал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 мая заявила, что одной из негласных целей Вашингтона является ослабление Евросоюза. Она отметила, что Евросоюз «за последние десятилетия набрал фантастические темпы развития» и впоследствии евро стал одной из сильнейших валют. Это, по ее словам, составило прямую угрозу всем «амбициозным планам США».

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев 23 мая сообщил, что европейская экономика в настоящее время испытывает более серьезные сложности, чем американская, и выразил мнение, что до конца года европейская экономика вряд ли восстановится.

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