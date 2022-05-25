Захарова назвала ослабление Евросоюза негласной целью США

Одна из негласных целей Вашингтона — ослабление Евросоюза (ЕС). Об этом 24 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«США негласно (гласно они объявили «крестовый поход» в отношении России и Китая), но негласно одна из их целей — это, конечно, Евросоюз, который за последние десятилетия набрал фантастические темпы развития, проявил желание строить единую Европу по-настоящему, попытался избавиться от того тяжелейшего наследия, которое было у Европы в виде междоусобных войн, войн между странами и народами», — такое мнение выразила дипломат в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Она отметила, что вся история Европы связана с войнами. Однако, по ее словам, «ЕС удалось избавиться от соответствующего менталитета, заменив его интеграционной логикой». Впоследствии это привело к появлению одной из сильнейших валют — евро, которая стала конкурировать с долларом, добавила Захарова.

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«Это составило прямую угрозу всем амбициозным планам США», — указала дипломат.

3 мая итальянский журналист Рино Каммиллери отмечал, что США и Великобритания опасаются экономического объединения России и Европы. По его словам, общий знаменатель у американских республиканцев и демократов выражается в приоритете ставить интересы США на первый план. Также он указал на то, что Вашингтон, дислоцируя военные базы НАТО на всей территории Европы, не оставляет региону иного выбора, кроме как «сдаться и начать покупать сланцевый газ, добываемый методом гидравлического разрыва пласта».

14 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на то, что в ЕС хотят повысить свою международную роль. Для этого страны пытаются «усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах», но успехом эти усилия пока не заканчиваются по причине мощного влияния американской стороны.