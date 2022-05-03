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Журналист Каммиллери рассказал о боязни США экономического объединения РФ и Европы

Журналист Каммиллери указал на страх США перед объединением России и Европы
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Флаги Евросоюза и России
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Соединенные Штаты Америки и Великобритания опасаются экономического объединения России и Европы. Таким предположением поделился итальянский журналист Рино Каммиллери в опубликованной на страницах газеты Nicola Porro статье.

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«США не могут предложить энергоносители по конкурентоспособной цене, но зато у них в руках большая дубинка. А их исторические прихвостни англичане не только следуют их примеру, но даже идут впереди», — написал он в публикации.

Каммиллери добавил, что общий знаменатель у американских республиканцев и демократов выражается в приоритете ставить интересы США на первый план. Вашингтон, дислоцируя военные базы Североатлантического альянса (НАТО) на всей территории Европы, не оставляет региону иного выбора, кроме как «сдаться и начать покупать сланцевый газ, добываемый методом гидравлического разрыва пласта».

«В Европе, несмотря ни на что, очень высокий ВВП. Экономическая синергия между ней и Россией создаст континентальную блокаду, которую морские державы (то есть Великобритания и США) считают настоящей чумой», — уверен итальянский журналист.

Ранее, 1 мая, британский коллега Каммиллери — обозреватель британской The Telegraph Лиам Халлиган заявил, что в ближайшее время мир может поделиться на две части, враждующие между собой в экономической сфере. События в Европе поспособствовали тектоническому сдвигу и вернули структуру, распределяющую сферы влияния между Россией и США. Предполагается, что новый этап соперничества между Москвой и Вашингтоном может расколоть планету на два лагеря и завершить эпоху глобализации.

6 апреля в МИД Китая высказали мнение, что американские власти должны поддержать урегулирование украинского кризиса и отменить антироссийские санкции. По словам представителей ведомства, Вашингтону стоит перестать выступать с угрозами в адрес Москвы и стремиться поддерживать российско-украинские переговоры.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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