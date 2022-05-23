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Финансовый аналитик назвал главную причину ослабления евро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Европейская экономика в настоящее время испытывает более серьезные сложности, чем американская. Это отражается на курсе валют, заявил в понедельник, 23 мая, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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Экономист обратил внимание, что валюта отражает базовое состояние экономики, является его непосредственным продолжением, а также рассказал, почему курс евро был выше курса доллара.

«Когда евро только образовывался, предполагалось, что по всем параметрам европейская экономика объединенной зоны евро будет равна Америке и евро будет равен доллару или даже чуть-чуть ниже. Потом евро стал набирать курс по отношению к доллару. Это отражало то, что европейская экономика была сильнее, эффективнее американской, что было, кстати, для экспертов удивительно», — подчеркнул Беляев в разговоре с Lenta.Ru.

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При этом он отметил, что сейчас американская экономика остается более стабильной, эффективной и менее подверженной событиям негативного порядка, чем европейская.

«Мы видим, что на европейском континенте нарастают национальные экономические противоречия и европейская экономика испытывает больше неудобств от цен на энергоносители, а прогнозы по отношению дальнейшего развития экономики европейской хуже, чем американской», — сказал Беляев.

Он также выразил мнение, что до конца года европейская экономика вряд ли восстановится.

В понедельник, 23 мая, в начале торгов доллар опустился ниже 59 рублей, курс евро около 61,7 рубля, передает RT.

Ранее в этот день Центробанк России опроверг данные СМИ о закупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления, передает НСН.

20 мая директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов сообщил, что российская экономика быстро адаптируется к меняющимся условиям. По его словам, сама структурная перестройка может продолжаться до 2024 года и даже дольше, однако все ключевые изменения произойдут уже в ближайшие год-полтора.

Тогда же ЦБ до 31 декабря ограничил размер «кредитного плеча» (заемных средств), на который инвесторы могут торговать на бирже, и сообщил об отмене запрета на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов. Ранее введенные ограничения будут сняты также с 1 июня.

За день до этого Центробанк смягчил порядок операций с наличной валютой, и с 20 мая банки России смогут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.

С 9 марта по 9 сентября Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. Отмечалось, что в этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

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