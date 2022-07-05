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Ведущий аналитик Bitzlato назвал причину роста курса доллара и евро

Ведущий аналитик Bitzlato Михайлов объяснил причину роста курса доллара и евро
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Рубль начал терять в цене относительно доллара и евро. Причину этого объяснил во вторник, 5 июля, ведущий аналитик Bitzlato Алексей Михайлов.

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«Налоговый период в России завершен, правительству остро необходимо принять решения относительно бюджетного правила и валютных интервенций на внутреннем рынке. В течение этой недели в правительстве проходит ряд совещаний, по итогам которых будут приниматься реальные, конкретные шаги по достижению сбалансированного курса отечественной валюты», — сказал эксперт в комментарии RT.

По его словам, на этих ожиданиях иностранные валюты и растут по отношению к рублю.

В зависимости от того, какие заявления будут сделаны в правительстве и Минфине, стоит ожидать либо закрепления курса доллара на уровне около 60 рублей либо роста до уровня 64—65 рублей до конца недели, добавил Михайлов.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 5 июля, превысил отметку 58 рублей впервые с 14 июня этого года. При этом курс евро составил 59 рублей впервые с 20 июня.

Накануне сообщалось об ослаблении рубля к доллару и евро на начало торгов на Мосбирже. Тогда курс евро впервые с 21 июня превысил показатель в 58 рублей.

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