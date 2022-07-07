Аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей к концу июля

Курс доллара вырастет до 70 рублей к концу июля, спрогнозировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе в агентством «Прайм».

По мнению аналитика, доллар закрепится на отметке в 70 рублей уже к концу июля, а евро — в районе 73 рублей. При этом есть возможность того, что из-за ослабления евро на мировом валютном рынке обе валюты будут стоить к рублю одинаково, спрогнозировал Антонов.

Он напомнил о заявлении главы Минфина России Антона Силуанова, не исключившего проведение интервенций из доходов бюджета. По его словам, инвесторы стали меньше покупать рубль.

Антонов полагает, что на этой неделе власти должны найти решение, чтобы вывести курс на оптимальный для экономики уровень.

«Вероятно, Минфин нашел способ, как ослабить рубль, чтобы избавиться от головной боли», — заявил эксперт.

Накануне, 6 июля, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин в беседе с «Известиями» дал прогноз по курсу доллара к рублю на конец 2022. По его словам, он составит 75 RUB/USD.

Другой эксперт и инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предположил, что к началу осени текущего года доллар может закрепиться на уровне 60–65 рублей.

В этот же день в ходе торгов на Мосбирже курс евро достиг 66 рублей впервые с 3 июня. Стоимость доллара превысила 64 рубля впервые с 30 мая.

30 июня финансисты спрогнозировали укрепление рубля в июле до 48 за доллар. Сейчас основным фактором, определяющим курс российской нацвалюты, являются торговые операции, а также баланс между экспортом и импортом.