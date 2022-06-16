Реклама
Прямой эфир
Культура
В Петербурге состоялся концерт к 350-летию Петра Великого с участием Ролдугина
Общество
Силуанов призвал принять доктрину технологической безопасности России
Экономика
Новак спрогнозировал прирост добычи российской нефти
Мир
Песков назвал санкции обоюдоострым оружием
Пресс-релизы
На ПМЭФ обсудили развитие придорожной инфраструктуры в регионах
Мир
В Минэнерго указали на неспособность ЕС заменить российские энергоресурсы
Мир
В ДНР заявили об отсутствии оснований для помилования иностранных наемников
Экономика
Набиуллина заверила, что доллар и евро в России не запретят
Общество
Силуанов предложил пересадить чиновников на «Лады»
Общество
В МИДе заявили об отсутствии обсуждения выхода России из ВТО
Культура
Донбасс Опера приедет с гастролями в Большой театр
Сюжет:

Набиуллина заверила, что доллар и евро в России не запретят

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оборот в России долларов, евро и другой иностранной валюты не может быть запрещен. Об этом в четверг, 16 июня, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Золото не блестит: укрепление рубля затормозило инвестиции в драгметаллы
Каковы теперь его перспективы, а также потенциал других инструментов для защиты сбережений

Она также обратила внимание на то, что все валютные сбережения граждан РФ, которые те хранят в банковских вкладах, не будут изъяты.

При этом по мере стабилизации экономической ситуации в России регулятор планирует снять большинство валютных ограничений.

«По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и — мое мнение — большинство из них должны быть сняты», — добавила Набиуллина.

Ранее в этот же день вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о «переукреплении рубля» и назвал курс 70-80 рублей за доллар оптимальным.

Эксперт добавил, что Банк России рубль не таргетирует, и его курс «складывается таким, каким есть». Он отметил, что ЦБ последовательно снижает ключевую ставку в том числе из-за «проблем, связанных с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства», уточнил первый вице-премьер.

10 июня Эльвира Набиуллина исключила вероятность принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в российских банках. В тот же день подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.

31 мая первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева в ходе пресс-конференции рассказала о невозможности ЦБ ослаблять ограничения на покупку физлицами наличной валюты до сентября.

18 апреля Центробанк немного ослабил введенные ограничения и возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам. По 9 сентября 2022 года банки вновь могут продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022