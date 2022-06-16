Набиуллина заверила, что доллар и евро в России не запретят

Оборот в России долларов, евро и другой иностранной валюты не может быть запрещен. Об этом в четверг, 16 июня, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Она также обратила внимание на то, что все валютные сбережения граждан РФ, которые те хранят в банковских вкладах, не будут изъяты.

При этом по мере стабилизации экономической ситуации в России регулятор планирует снять большинство валютных ограничений.

«По мере стабилизации финансовой системы валютные ограничения постепенно ослабляются, и — мое мнение — большинство из них должны быть сняты», — добавила Набиуллина.

Ранее в этот же день вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о «переукреплении рубля» и назвал курс 70-80 рублей за доллар оптимальным.

Эксперт добавил, что Банк России рубль не таргетирует, и его курс «складывается таким, каким есть». Он отметил, что ЦБ последовательно снижает ключевую ставку в том числе из-за «проблем, связанных с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства», уточнил первый вице-премьер.

10 июня Эльвира Набиуллина исключила вероятность принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в российских банках. В тот же день подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.

31 мая первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева в ходе пресс-конференции рассказала о невозможности ЦБ ослаблять ограничения на покупку физлицами наличной валюты до сентября.

18 апреля Центробанк немного ослабил введенные ограничения и возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам. По 9 сентября 2022 года банки вновь могут продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.