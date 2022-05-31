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ЦБ не планирует смягчать ограничения по наличной валюте для физлиц до сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Банк России до сентября не планирует ослаблять ограничения на покупку наличной валюты физлицами. Об этом во вторник, 31 мая, заявила на пресс-конференции первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева.

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«Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — сообщила она.

Центробанк в начале марта на фоне введенных западом санкций против России и волатильности на финансовом рынке ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. С действующих вкладов с 9 марта по 9 сентября было разрешено снимать валюту на сумму не более $10 тыс. Оставшиеся деньги тоже можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

18 апреля Центробанк немного ослабил введенные ограничения и возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам. По 9 сентября 2022 года банки вновь могут продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

Также позднее Центробанк разрешил с 20 мая российским банкам продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту гражданам, кроме доллара и евро.

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