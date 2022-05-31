ЦБ не планирует смягчать ограничения по наличной валюте для физлиц до сентября

Банк России до сентября не планирует ослаблять ограничения на покупку наличной валюты физлицами. Об этом во вторник, 31 мая, заявила на пресс-конференции первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева.

«Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — сообщила она.

Центробанк в начале марта на фоне введенных западом санкций против России и волатильности на финансовом рынке ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. С действующих вкладов с 9 марта по 9 сентября было разрешено снимать валюту на сумму не более $10 тыс. Оставшиеся деньги тоже можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

18 апреля Центробанк немного ослабил введенные ограничения и возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам. По 9 сентября 2022 года банки вновь могут продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

Также позднее Центробанк разрешил с 20 мая российским банкам продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту гражданам, кроме доллара и евро.