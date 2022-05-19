ЦБ РФ смягчил порядок операций с иностранной валютой

С 20 мая банки России смогут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Об этом 19 мая сообщили в Центробанке.

«Банки с 20 мая 2022 года смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту за исключением долларов США и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются.

«До 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года», — напомнили в Центробанке РФ.

До этого эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

С 11 апреля Банк России отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. Также с 11 апреля ЦБ РФ отменил требования к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.

Банк России ввел с 9 марта по 9 сентября временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. В этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

С 10 марта до 10 сентября 2022 года ЦБ также ввел временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во время действия этой меры компании-резиденты и ИП-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс., только чтобы оплатить расходы по зарубежным командировкам.

Меры были приняты на фоне ужесточения санкционной политики Запада. Новые пакеты ограничений, в том числе заморозка части резервов ЦБ РФ, последовали в ответ на спецоперацию Москвы по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

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