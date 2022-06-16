Первый вице-премьер РФ Белоусов заявил о «преукреплении рубля»

Национальная валюта России достаточно хорошо укреплена. Курс 70-80 рублей за доллар — оптимальный, заявил в четверг, 16 июня, вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Рубль у нас переукреплен, 55-60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар», — приводит его слова ТАСС.

Белоусов добавил, что Банк России рубль не таргетирует и его курс «складывается таким, каким есть». Он отметил, что ЦБ последовательно снижает ключевую ставку в том числе из-за «проблем, связанных с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства», уточнил первый вице-премьер.

Ранее в этот день Министерство экономического развития РФ поприветствовало шаги Центробанка по снижению ключевой ставки, о чем заявил глава ведомства Максим Решетников. Он отметил, что инфляция и спад экономики в России могут быть ниже, чем ожидалось.

10 июня Центробанк снизил ключевую ставку на 1,5 п.п., до 9,5% годовых. Как рассказал «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, решение регулятора было несколько мягче ожиданий, но в целом не выходило за рамки превалирующего на рынке консенсуса.

В тот же день председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что низкие темпы роста цен нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. По ее словам, инфляция в стране замедляется в том числе под влиянием укрепления рубля и под снижением инфляционных ожиданий россиян. Набиуллина подчеркнула, что проинфляционные риски по-прежнему остаются сильными.

До этого, 7 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России в годовом выражении на 27 мая составила 17,4%. Он также сообщил, что инфляцию «удалось взять под контроль» и начиная со второй половины мая рост цен в стране остановился. В настоящее время, по его словам, инфляция в РФ находится на нулевой отметке.