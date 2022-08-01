ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты на 6 месяцев

Банк России в понедельник, 1 августа, продлил ограничения не снятие иностранной наличной валюты еще на 6 месяцев — до 9 марта 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в 10 тыс. долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада», — отметили в регуляторе.

Снять в валюте можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

«Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета», — напомнили в ЦБ РФ.

Ограничения по наличной валюте сохраняются в связи с антироссийскими санкциями, запрещающим российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Также до 9 марта 2023 года продлены ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать только евро и доллары США, поступившие в кассы после 9 апреля 2022 года.

На продажу другой иностранной валюты ограничения не распространяются.

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