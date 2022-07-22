ЦБ в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физлицам

Центробанк (ЦБ РФ) в сентябре вынужден будет продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам. Об этом в пятницу по итогам заседания совета директоров, 22 июля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Кроме того, по ее словам, ЦБ не ожидает, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты улучшится в будущем.

«Сейчас банки не очень заинтересованы иметь иностранную валюту. Это так. Поэтому они вводят разного рода комиссии и на переводы, и на привлечение этих средств. Это, кстати, вынужденная мера. Это не потому что они хотят заработать на этом», — отметила она, назвав это следствием санкций.

Набиуллина пояснила, что, если валюту нужно перевести, это делается через иностранный корсчет, и если деньги там «зависают», то это риск и для клиентов, и для банка. По ее словам, не сами банки хотят заработать на этих транзакциях, дело в том, что они стали очень рискованными.

Глава Банка России 16 июня в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию в связи с санкциями, оборот на территории РФ долларов, евро и прочей иностранной валюты запрещен не будет, а вклады россиян не изымут.

18 апреля Центробанк немного ослабил введенные ограничения и возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам. По 9 сентября 2022 года банки вновь могут продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.