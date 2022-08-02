ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро на 3 августа

Банк России установил на среду, 3 августа, официальный курс доллара на уровне 60,1595 рублей. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

По сравнению с прошлым днем курс американской валюты снизился на 1 рубль и 89,11 копейки.

Также Центробанк понизил курс евро до 61,2656 рубля. Снижение составило 1 рубль и 98,12 копейки.

На валютных торгах Московской биржи вечером вторника курс доллара доходил до 60,1 рубля, курс евро находился на уровне 61,15 рублей.

1 августа сообщалось, что рубль после обновления минимумов с 7 июля перешел к укреплению. Доллар торговался по цене 60,6 рубля, евро — по 61,7 рубля.

25 июля аналитики девяти крупнейших российских банков дали прогноз «Известиям» по курсу доллара на конец года. Консенсус составил 70,1 рубля за единицу американской валюты.