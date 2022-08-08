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Песков оценил реакцию Запада на решение Турции частично платить за газ рублями

Песков: рост доли расчетов в нацвалютах с разными странами не ставит цели обвалить доллар
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей
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Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, заявил журналистам 8 августа представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предположения экспертов, считающих, что расширение сотрудничества РФ с Турцией по расчетам в национальных валютах, в том числе за газ, может обрушить доллар.

«Доллар перестал быть надежной резервной валютой», — сказал он.

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Песков отметил, что эти опасения разделяют многие страны.

«К сожалению, страна-эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте, и поэтому совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте и увеличивать долю расчетов в национальных валютах. Этот же процесс происходит в наших взаимоотношениях с Турецкой Республикой», — добавил он.

Представитель Кремля напомнил о достигнутой значимой договоренности по оплате части поставляемого газа в рублях.

«Это важный шаг. Надеемся, что и дальше доля использования национальных валют будет расти», — заключил Песков.

Он предположил, что это не может быть поводом для вторичных антироссийских санкций.

Вице-премьер Александр Новак 5 августа рассказал журналистам, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Он уточнил, что таким образом страны начинают стремиться к расчетам в национальных валютах.

Читатели Bloomberg 6 августа выразили мнение, что такое решение двух лидеров приведет к упадку доллара.

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