На Западе предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана

Решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты приведет к упадку доллара. Об этом заявили 6 августа читатели Bloomberg в Twitter.

«Это ведет к упадку доллара. Шаг за шагом», — написал один из комментаторов.

«Чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчетов, тем слабее будут ощущать себя евро и доллар», — отметил другой читатель.

Соответствующим образом пользователи прокомментировали новость издания о том, что пять турецких банков перешли на российскую платежную систему «Мир».

Кроме того, один из пользователей Сети выразил надежду, что данное решение лидеров двух стран станет началом конца «долларовой диктатуры», первым шагом «в деле освобождения от гегемонистского правления США».

Читатели издания похвалили решение турецкого лидера, назвав его мудрым президентом, «который знает потребности своего населения и ставит их превыше всего».

Ранее в этот день по возвращении из Сочи Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в использовании в Турции российских карт «Мир» наблюдаются серьезные подвижки. Лидер республики отметил удобство для российских туристов, которые картами могут оплачивать покупки и проживание в отелях.

Президент Турции добавил, что Москва и Анкара подписали дорожную карту по экономическому сотрудничеству и намерены довести товарооборот до $100 млрд.

Накануне в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам двусторонних переговоров было опубликовано совместное заявление, согласно которому лидеры подтвердили волю РФ и Турции к дальнейшему развитию отношений, несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы.

На текущем этапе главы государств договорились наращивать объем торговли между двумя странами, а также укреплять взаимодействие в таких сферах, как транспорт, торговля, промышленность, финансы, туризм, сельское хозяйство и строительство.

Как заявлял ранее в этот день Реджеп Тайип Эрдоган, переговоры откроют новую страницу в отношениях Турции и России.