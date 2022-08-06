Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила об отсутствии оснований для пересмотра прав РФ на зарубежные активы СССР
Мир
Генсек ООН указал на начало новой гонки вооружений в мире
Мир
Замглавы администрации Новой Каховки скончался после покушения
Мир
Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат
Мир
Американцы поразились словам Пелоси об улучшении отношений с Китаем
Мир
Россия стала одним из крупнейших экспортеров нефти в Индию
Мир
ВС РФ сообщили о разминировании основных промышленных объектов в Мариуполе
Мир
СК расследует покушение на замглавы администрации Новой Каховки
Мир
Глава МАГАТЭ назвал неприемлемым обстрел Запорожской АЭС
Общество
Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за грозы и ветра до 17 м/с
Мир
Китай отправил к Тайваню 20 военных самолетов и 14 кораблей
Мир
На Украине приватизируют хлебокомбинаты и спиртовые заводы

Эрдоган отметил серьезные подвижки в использовании карт «Мир» в Турции

Эрдоган: в использовании карт «Мир» в Турции есть серьезные подвижки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В использовании в Турции российских карт «Мир» наблюдаются серьезные подвижки. Об этом 6 августа заявил турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган по возвращении из Сочи.

Турецкий виток: Москва и Анкара договорились об оплате газа в рублях
Какие еще вопросы обсудили Путин и Эрдоган на берегу Черного моря

«В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьезные подвижки», — сказал политик.

По его словам, это удобно для приезжающих из России туристов. Россияне могут покупать товары и оплачивать проживание в отелях, добавил он.

«Конечно, это очень и очень расслабляющая система и для них, и для нас», — сообщил Эрдоган.

По его словам, Турция и Россия подписали «дорожную карту» по экономическому сотрудничеству и намерены довести товарооборот до $100 млрд.

«В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство», — цитирует Эрдогана телеканал Haber Turk.

Встреча президентов России и Турции прошла в пятницу в Сочи. В ходе переговоров Путин и Эрдоган подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии и отметили необходимость полного выполнения зерновой сделки, включая экспорт российских товаров.

Также главы государств договорились о частичной оплате Анкарой российского газа в рублях.

Переговоры продлились чуть больше четырех часов, по их итогам было опубликовано совместное заявление президентов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022