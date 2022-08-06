Эрдоган отметил серьезные подвижки в использовании карт «Мир» в Турции

В использовании в Турции российских карт «Мир» наблюдаются серьезные подвижки. Об этом 6 августа заявил турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган по возвращении из Сочи.

«В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьезные подвижки», — сказал политик.

По его словам, это удобно для приезжающих из России туристов. Россияне могут покупать товары и оплачивать проживание в отелях, добавил он.

«Конечно, это очень и очень расслабляющая система и для них, и для нас», — сообщил Эрдоган.

По его словам, Турция и Россия подписали «дорожную карту» по экономическому сотрудничеству и намерены довести товарооборот до $100 млрд.

«В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство», — цитирует Эрдогана телеканал Haber Turk.

Встреча президентов России и Турции прошла в пятницу в Сочи. В ходе переговоров Путин и Эрдоган подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии и отметили необходимость полного выполнения зерновой сделки, включая экспорт российских товаров.

Также главы государств договорились о частичной оплате Анкарой российского газа в рублях.

Переговоры продлились чуть больше четырех часов, по их итогам было опубликовано совместное заявление президентов.