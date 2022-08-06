Новак: Путин договорился с Эрдоганом о поставках газа за рубли

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате Анкарой российского газа в рублях. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Важным аспектом переговоров была тема поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется — 26 млрд куб. м ежегодно. Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях», — сказал он в беседе с представителями СМИ.

По словам Новака, данное соглашение свидетельствует о том, что страны начинают стремиться к расчетам в национальных валютах.

Также премьер-министр упомянул, что в ходе переговоров были приняты решения, выводящие на новый уровень российско-турецкие отношения в сферах торговли, экономики и энергетики.

«Подробно обсуждалось строительство АЭС «Аккую» и выход в сроки 2023 года для запуска этого проекта», — добавил Новак.

Встреча глав России и Турции прошла ранее в этот день в Сочи. Переговоры продлились чуть больше четырех часов.

Владимир Путин отметил, что «Турецкий поток» является одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу.

Кроме того, глава государства поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений. Турецкий лидер, в свою очередь, заявил Путину, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.

В ходе переговоров главы стран пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях.

Также в ходе встречи Путин и Эрдоган подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии и отметили необходимость полного выполнения зерновой сделки, включая экспорт российских товаров.

Главы государств договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.

Ранее в этот день депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз заявлял, что встреча Путина и Эрдогана не будет похожа на предыдущие переговоры лидеров.