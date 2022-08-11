Экономист посоветовал БРИКС наладить платежи в нацвалютах

Странам БРИКС вместо создания совместной резервной валюты сейчас необходимо отлаживать платежные каналы в национальных валютах, максимизируя их использование в торговых отношениях, совместно отлаживая принципы курсообразования. А уже потом на весь этот торговый оборот в нацвалютах примерять общую валюту объединения при условии, что Китай выиграет схватку с США или получит в ней явное преимущество. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров в четверг, 11 августа.

«Пока это не так, страны БРИКС, менее вовлеченные в конфликт с США, будут притормаживать создание альтернативных доллару или евро валют. Они не против подвинуть эти валюты, но будут ожидать момента, когда последствия от валютной конфронтации с Вашингтоном станут для них менее опасными», — отметил он.

Ранее в этот же день начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС может заменить доллар. По его словам, новая валюта могла бы позволить избежать финансовых, инфраструктурных рисков отдельных валют участников межгосударственного объединения. Также она защитила бы страны альянса от рисков, связаннх с расчетами в долларах и евро.

«Создание наднациональных валют — это вечная история, в которой уже очень много глав. Сделать единую валюту пытались и в рамках Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, и на территории Латинской Америки, и в Африке, и в рамках стран НАФТА (США, Мексика, Канада), и даже в Австралии и Новой Зеландии», — рассказал Федоров.

Однако все эти инициативы потерпели неудачу из-за неготовности стран-участниц жертвовать самостоятельностью проведения денежно-кредитной и фискальной политик, подчеркнул он. Создавая наднациональную валюту, необходимо ее котировать, то есть валюты государств-участниц должны иметь заданный курс — вот тут-то и начинаются проблемы, отметил экономист.

«Скажем, произошло сильное падение цен на нефть и России и необходимо либо снижать курс валюты для компенсации выпадающих доходов, либо жертвовать устойчивостью бюджета, сохраняя курс в установленных рамках к наднациональной валюте БРИКС. То же самое можно сказать о Китае, которому может потребоваться стимулировать экономику за счет денежных вливаний и ослабления курса юаня. Или о Бразилии, где быстрорастущий госдолг может привести к падению курса реала. В каждом из этих случаев страны должны поставить коллективные интересы выше своих. Как показывает история, только ситуация экстраординарного характера способна подтолкнуть страны к таким решениям», — сказал эксперт.

Но и в случае экстраординарной ситуации, по его словам, интеграционный процесс оказывается долгим и очень трудным, ведь использование наднациональной валюты или единой валюты, подразумевает совместную работу правительств, совместные действия центробанков и созданных совместных структур. То есть это настоящая интеграция стран, в которой они теряют часть своей независимости в обмен на поддержку и помощь, пояснил экономист. Без этого внедрить использование общих валют невозможно, констатировал он.

«Нельзя создать по-настоящему работающую валюту, которая является как бы дополнительной опцией —, когда хотим пользуемся, когда не хотим — отказываемся. Такой принцип может быть у использования юаня, если он займет место доллара США», — добавил специалист.

Поэтому с валютой БРИКС не все так однозначно, хоть и идет обсуждение ее создания, но экономики стран-участниц объединения слишком разные и слабо интегрированные, сказал Федоров. Геополитические вызовы, стоящие перед Россией и Китаем, который вступает в схватку за мировое лидерство с США, способны разрушить любое начинание, особенно в такой тонкой теме, как валютная политика, заключил он.

О том, что прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС, заявлял 22 июня президент РФ Владимир Путин в приветственном слове участникам форума объединения.

Директор института «РУССТРАТ» Елена Панина заявляла «Известиям», что одним из главных вопросов, обсуждающихся по линии БРИКС, становится создание международной резервной валюты. Несмотря на не слишком высокие параметры потребления на душу населения в странах, в совокупности государства «пятерки» — огромный и емкий рынок, делающий объединение самодостаточным в финансово-экономическом аспекте, отмечала она.

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления (ГУУ) Николай Кузнецов 6 августа выразил мнение, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.

Спустя два дня в Кремле сообщили журналистам, что доллар перестал быть надежной резервной валютой.