Путин призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы

Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы. Об этом в четверг, 13 октября, заявил президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы. В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах», — сказал Путин.

Он добавил, что переход на национальные валюты позволит укрепить суверенитет стран. Путин также указал, что сегодня возникает угроза голода и масштабных социальных потрясений в беднейших странах. В связи с этим Москва призывает к ликвидации всех искусственных преград для восстановления цепочек поставок товаров.

Ранее в четверг президент прилетел в Астану, где примет участие сразу в трех международных мероприятиях — в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Россия – Центральная Азия».

Также у Путина запланирована серия двусторонних и трехсторонних переговоров. В том числе встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой тот может затронуть тему посредничества Анкары в решении конфликта на Украине.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите СВМДА в Астане Путин будет говорить об экономическом сотрудничестве. По его словам, на повестку также вынесут темы регионального сотрудничества в Азии в экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности.