TRT Haber назвал темы встречи Эрдогана и Путина в Астане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Астане с российским коллегой Владимиром Путиным намерен, помимо прочего, обсудить ситуацию в Сирии. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает телеканал TRT Haber.

Также в рамках встречи на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) затронут вопрос функционирования зернового коридора.

Накануне стало известно, что участники саммита в Астане рассмотрят предложение президента РФ о перемещении транзита газа в Европу с «Северных потоков» в Черное море и создании в Турции крупнейшего в регионе газового хаба.

Встреча Эрдогана и Путина состоится 13 октября. Лидеры стран обсудят конфликт на Украине, двусторонние отношения, а также обменяются мнениями по текущим делам.

8 октября колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, соответствующее предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон.

В свою очередь, помощник главы российского государства Юрий Ушаков указал на готовность Москвы ознакомиться с предложениями о форматах возможных переговоров на встрече политических лидеров в Астане. Он также добавил, что Турция уже показала себя в качестве успешного посредника при организации зерновой сделки.

До этого, 6 октября, Эрдоган назвал себя единственным президентом, способным вести диалог как с Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он обратил внимание на то, что благодаря усилиям турецкой стороны в ходе переговоров между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными.

Эрдоган не раз называл своей целью организовать переговоры Путина и Зеленского. В российском МИДе указывали, что не против посредников в организации диалога. Москва многократно отмечала, что не отказывается от переговоров, решение прекратить диалог принял именно Киев.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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