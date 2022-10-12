В Кремле отреагировали на данные о возможных переговорах России с Западом

Москва ожидает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Астане с президентом России Владимиром Путиным официально изложит предложения о форматах возможных переговоров Российской Федерации с Западом. Об этом сообщил 12 октября журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он предположил, что если турки предлагают посредничество, то такие переговоры могут состояться в Стамбуле или Анкаре. Кроме того, по мнению Ушакова, Эрдоган может поделиться предложениями по составу переговорной группы. Помощник президента России подчеркнул, что пока все инициативы опубликованы только в прессе.

«Все идет к тому, что турки, конечно, свои возможности не упустят и будут что-то предлагать. Как мне кажется, большая доля вероятности такого развития», — добавил Ушаков.

Он добавил, что Турция уже показала себя в качестве успешного посредника при организации зерновой сделки.

8 октября колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, соответствующее предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон.

Кроме того, председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель отмечал, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами Запада может стать Стамбул.

В Кремле и МИД России сообщали, что никакой официальной информацией о возможных переговорах Москвы и стран Запада при посредничестве Турции не располагают.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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