В Астане обсудят идею Путина о перемещении транзита газа в Черное море

Предложение президента РФ Владимира Путина о перемещении транзита газа в Европу с «Северных потоков» в Черное море и создании в Турции крупнейшего в Европе газового хаба рассмотрят на саммите в Астане. Об этом 12 октября сообщил турецкий телеканал NTV.

Идея будет рассмотрена в ходе предстоящей встречи российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

Ранее в среду глава государства заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу по «Северным потокам», но может перенаправить транзит газа из Балтийского моря в Черное. Он подчеркнул, что в Турции можно создать крупнейший в Европе газовый хаб.

После выступления Путина российская компания «Газпром» заявила, что может построить газораспределительный хаб на границе Турции и Евросоюза.

Со своей стороны министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что предложение президента России может быть реализовано. Он отметил, что российская сторона уже строила подобные инфраструктурные объекты.

Встреча Эрдогана и Путина состоится в Астане 13 октября. Лидеры стран обсудят конфликт на Украине, двусторонние отношения, а также обменяются мнениями по текущим делам.

Утечка газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» была обнаружена 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

По факту ЧП на газопроводах Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента, Россию до него не допустили.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток». По его словам, 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток – 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса».