Путин прибыл в Астану на саммит СВМДА

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 октября, прилетел в Астану, где примет участие сразу в трех международных мероприятиях.

Так, российский лидер будет участвовать в шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Россия-Центральная Азия» 14 октября.

Также у Путина запланирована серия двусторонних и трехсторонних переговоров. В том числе, встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой тот может затронуть тему посредничества Анкары в решении конфликта на Украине.

Кроме того, ожидается участие Путина в трехсторонней встрече с лидерами Киргизии и Таджикистана. На переговорах поднимется вопрос урегулирование проблемы на таджикско-киргизской границе политико-дипломатическим путем.

Помимо этого, запланированы встречи с эмиром Катара, главой Палестины и президентом Азербайджана.

Ранее, 12 сентября, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на саммите СВМДА в Астане Путин будет говорить об экономическом сотрудничестве. По его словам, также будет затронута тема гуманитарного взаимодействия в рамках совещания.

7 октября Путин сообщил о своих планах принять участие в саммите «Центральная Азия — Россия». Он пояснил, что то этот форум проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами. На саммите будет поднята тема интеграции стран СНГ в экономике, политике и других сферах, отметил российский лидер.