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Ушаков назвал темы выступления Путина на саммите в Астане

Ушаков: Путин на саммите в Астане будет говорить об экономическом сотрудничестве
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане президент России Владимир Путин, будет говорить об экономическом сотрудничестве. Об этом в среду, 12 октября, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

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«Что касается выступления нашего президента, то в нем будут затронуты вопросы экономического сотрудничества в Азии, включая восстановление цепочек поставок жизненно важных товаров, поддержании мира и стабильности на континенте с акцентом формирования там системы равной, общей и неделимой безопасности, основанной на общепризнанных принципах международного права», — сказал он журналистам.

Также Путин затронет тему гуманитарного взаимодействия в рамках совещания.

По словам Ушакова, повестка саммита будет выстраиваться вокруг вопросов постпандемийного восстановления региона и обеспечения его устойчивого развития. Также будет обсуждаться вопрос развития сотрудничества между государствами-участниками в целях укрепления доверия в военно-политической, гуманитарной, экономической и экологической областях.

Помощник президента подчеркнул, что на саммит ожидается приезд множества лидеров. Ушаков напомнил, что всего в СВМДА входят 27 стран.

Казахстан на текущей неделе примет сразу несколько крупных международных мероприятий. Первым станет СВМДА, за ним последуют заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД) и Совета глав государств СНГ, а также саммит «Центральная Азия — Россия». В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что Путин подтвердил свое участие во всех трех саммитах.

7 октября Путин сообщил о своих планах принять участие в саммите «Центральная Азия — Россия». Он пояснил, что то этот форум проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами. На саммите будет поднята тема интеграции стран СНГ в экономике, политике и других сферах, отметил российский лидер.

Саммиты пройдут в Астане 13 и 14 октября.

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