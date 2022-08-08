Отказ от токсичности

Банк России решил ускорить отказ от валют западных стран, впервые публично назвав их токсичными. Это большой поворот в идеологии регулятора. Более 30 лет доллар был таким же эталоном в бухгалтерии ЦБ, как килограммы и километры в учебниках физики.

Еще полгода назад доллар и евро, несмотря на тяжелый внешнеполитический фон, имели в России безусловный статус основных резервных валют, то есть базовых для всей финансовой системы. На их долю приходилось около половины национальных резервов.

Хотя слово «токсичные» в докладе ЦБ взято в кавычки, меры по борьбе с ними предполагаются вполне конкретные. В сумме объявлено целых восемь направлений новой валютной политики, часть из которых неизбежно коснется рядовых граждан.

В числе стимулирующих мер предполагается создание рынка для новых валют — прямого обмена рублей на более экзотичные, чем доллары и евро, денежные единицы, а также расширение существующей платежной инфраструктуры (открытие банковских счетов в новых валютах, ускорение и упрощение переводов в них).

Но более интересны ограничивающие факторы, которые в докладе не особо выделены. Например, что «деноминированные в «токсичных» валютах банковские счета, депозиты и вклады с точки зрения режима использования по существу, превращаются в разновидность вкладов в рублях, стоимость которых привязана к валютному курсу».

ЦБ таким образом как минимум допускает, что застрявшие в банках валютные вклады и счета не будут обналичены никогда. Население может получить свои сбережения в российской валюте по официальному (биржевому) курсу, который заметно ниже, чем курс наличного обмена в отделениях.

Отсюда следует первый важный вывод для вкладчиков, которые открывали и пополняли счета после 9 марта либо до 9 марта на их счетах лежали суммы выше выдаваемого лимита ($10 тыс.). Нет большого смысла ждать снятия ограничений на выдачу. Если нужна валюта именно в бумажном виде, стоит менять уже сейчас.

Это дорого, но, пока на рынке затишье, вполне реализуемо. Нужно продать банку безналичную валюту, забрать бумажные рубли и купить на них доллары или евро в обменнике. Возможно, для экономии придется сперва перевести валюту в другой банк, где курс покупки выше, и отнести в третий, где курс наличной продажи ниже.

Например, имея на счету $20 тыс., купленные год назад по 75 рублей, можно первые $10 тыс. снять по лимиту, а за вторые $10 тыс. получить около 600 тыс. рублей. Покупка наличных в тот же день принесет до $9,2 тыс. Итого на руках окажется $19,2 тыс., купленных по среднему курсу около 78 рублей.

В будущем, вероятно, провести такую операцию станет дороже. Политика девалютизации со всей очевидностью не предполагает, что государство будет пытаться обходить санкции по ввозу наличных долларов и евро, а значит, банкнот будет становиться все меньше и курс наличного обмена будет все сильнее оторван от биржевого.

В качестве экстремального примера можно привести Иран, где за 10 лет жизни под санкциями сформировалось целых четыре параллельных курса. Населению западная валюта доступна по самому невыгодному из них. Обменники продают наличные доллары и евро в 4–6 раз дороже межбанковского безналичного курса.

В России аналогичного дефицита бумажной валюты мы, скорее всего, не увидим. У населения на руках остаются «матрасные» сбережения на сумму около $90 млрд. Рано или поздно они попадут в обращение. Этой суммы достаточно, чтобы постепенно обналичить все валютные вклады, которых сейчас около $75 млрд.

Опираясь на опыт других стран, где местная валюта исторические слабее, чем доллар и евро (а это почти все развивающиеся государства) и где при этом есть какие-то проблемы с доступом к основным валютам, люди находят им замену в виде других валют, а также золота или ценных бумаг.

В том же Иране каждый пятый является акционером (для сравнения, в России только 13% жителей). Не имея возможности покупать зарубежные ценные бумаги, иранцы тем не менее получают по своим бумагам солидную валютную доходность — около 14% годовых в долларах за последние 10 лет.

Похожий эффект дают вложения в российские экспортные компании, чья выручка номинирована в валюте, — в долларах, евро или юанях. К слову, китайская валюта в динамике против рубля мало отличается от доллара: Народный банк Китая удерживает курс доллар/юань в узком коридоре, то есть дедолларизация внешней торговли для граждан РФ не имеет никакого значения.

Для консерваторов, не готовых покупать акции, остается несколько опций для защиты от падения рубля. Наличные доллары и евро уже упомянуты. Они никуда не денутся, о чем заявляет и ЦБ. Еще есть золото, оно следует за долларом, в стране его хватает. И государственные еврооблигации — аналог депозита, привязанного к доллару.

Будущее российского рынка видится более разнообразным, чем сейчас. Россияне наверняка будут экспериментировать с юанем, гонконгским долларом, рупиями и другими пока еще экзотичными вариантами. Но общая логика сбережений останется прежней: в рублевых вкладах от девальвации не спастись. Хотя бы часть сбережений стоит держать в инструментах, привязанных к валюте.

Автор – эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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