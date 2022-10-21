Эксперт посоветовал использовать дирхам для защиты от укрепления доллара

Дирхам ОАЭ может стать способом хеджирования от укрепления доллара США. Об этом 21 октября заявил «Известиям» начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«С учетом текущего тренда на глобальное укрепление доллара дирхам интересен для хеджирования риска дальнейшего укрепления доллара в мире. Валюта ОАЭ напрямую привязана к доллару США, она копирует динамику американской валюты и уже не одно десятилетие стоит 3,67 дирхама за доллар», — сказал эксперт.

Он предупредил, что дирхам не является свободно конвертируемой валютой, так что может представлять риск в среднесрочной перспективе.

Евстифеев также рассказал, что на российском рынке пока нет инструментов для инвестирования дирхамов по аналогии с облигациями российских компаний или банковских вкладов, номинированных в юанях. Однако рост популярности валют дружественных стран может привести к их появлению.

8 сентября заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что дирхам является одной из валют, которая рассматривается на замену доллару и евро в процессе девалютизации сектора. На первом месте находится юань.