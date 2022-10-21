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Эксперт посоветовал использовать дирхам для защиты от укрепления доллара

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Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
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Дирхам ОАЭ может стать способом хеджирования от укрепления доллара США. Об этом 21 октября заявил «Известиям» начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

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«С учетом текущего тренда на глобальное укрепление доллара дирхам интересен для хеджирования риска дальнейшего укрепления доллара в мире. Валюта ОАЭ напрямую привязана к доллару США, она копирует динамику американской валюты и уже не одно десятилетие стоит 3,67 дирхама за доллар», — сказал эксперт.

Он предупредил, что дирхам не является свободно конвертируемой валютой, так что может представлять риск в среднесрочной перспективе.

Евстифеев также рассказал, что на российском рынке пока нет инструментов для инвестирования дирхамов по аналогии с облигациями российских компаний или банковских вкладов, номинированных в юанях. Однако рост популярности валют дружественных стран может привести к их появлению.

8 сентября заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что дирхам является одной из валют, которая рассматривается на замену доллару и евро в процессе девалютизации сектора. На первом месте находится юань.

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