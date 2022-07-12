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В Совбезе РФ призвали хранить сбережения в рублях

Зампред Совбеза Медведев призвал хранить сбережения в рублях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях. Об этом во вторник, 12 июля, он написал в своем Telegram-канале.

«Курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться», — написал он.

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По его словам, в глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера антироссийских санкций, которые не работают.

Медведев отметил, что санкции вредны самим европейцам, так как евро слабеет.

«Ну и конечно же, европейская валюта, дешевеющая относительно американской, стала отличным маркером того, кто платит звонкой монетой за кровавый кризис в «Незалежной»», — отметил Медведев.

Кроме того, зампред Совбеза считает, что сначала власти стран Евросоюза «выстрелили себе в голову из санкционного пистолета», а теперь вынуждены пожинать плоды своих действий, включая небывалую инфляцию, спад производства и потерю конкурентоспособности своих товаров.

Дмитрий Медведев считает, что лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с надежными партнерами, включая использование национальных валют — российского рубля, китайского юаня, индийской рупии.

Он также анонсировал возможное создание в будущем новой резервной валюты стран БРИКС. «Современному миру явно мало доллара», — заключил он.

Ранее в этот день стало известно о том, что курсы американской и европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже сравнялись. На сегодняшний день евро и доллар торгуются в районе 59,3 рубля.

12 июня «Известиям» в маркетплейсе «Сравни» рассказали, что в мае-июне интерес россиян к иностранным валютам упал на 40% по сравнению с мартом-апрелем этого года. Таким образом, трафик страницы с курсом доллара снизился на 48%, а евро — на 17%. Снижение спроса россиян на валюты США и ЕС «Известиям» подтвердили на Мосбирже, в крупных банках и брокерских организациях.

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