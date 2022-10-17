Эксперт рассказала о снижении интереса к доллару в РФ на фоне санкций

Заинтересованность России в американском долларе стремительно падает на фоне санкций Запада. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Экономист отметила, что данный процесс оказывает влияние на сальдо торгового баланса и счета текущих операций платежного баланса и приводит к укреплению рубля.

Поскольку правительство активно избавляется от невостребованной валюты, можно предположить, что к концу года курс может достигнуть показателя в 52–55 рублей по отношению к доллару и евро.

«При этом российские монетарные власти предпринимают попытки вернуть рубль на желаемый для бюджета страны и импорта уровень в районе 66–70 рублей за доллар США», — подчеркнула Степанова.

Кроме того, по ее словам, среди второстепенных факторов укрепления твердой валюты можно выделить увеличение объемов параллельного импорта. В то же время рост курса доллара и евро и снижение цен на энергоносители, вероятно, поспособствуют девальвации рубля.

Ранее, 13 октября, турецкое издание Sabah заявило, что доллар США пережил свою полезность в качестве резервной валюты, о чем свидетельствует тот факт, что всё больше государств отдают предпочтение золоту. Отмечается, что решающую роль в этом процессе сыграло противостояние Вашингтона и Москвы.

Между тем 15 октября обозреватель The Washington Post Фарид Закария предупредил, что, вступая в экономическую конфронтацию с Россией, США рискуют лишиться своего влияния на мировом рынке. Автор публикации подчеркивает, что Вашингтон излишне полагается на уникальный статус доллара. На фоне беспрецедентных антироссийских санкций всё больше государств начинают сомневаться в надежности доллара и задумываются о возвращении к национальным валютам.

13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) президент РФ Владимир Путин отметил необходимость пересмотра мировой финансовой системы. По его словам, переход на национальные валюты позволит укрепить экономический суверенитет стран. 14 сентября глава государства также указал, что странами Содружества Независимых Государств (СНГ) предпринимаются энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах.

До этого, 20 августа, замглавы МИД РФ Александр Панкин указал на планы Москвы уйти от «токсичных» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. Он рассказал, что использование доллара во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократилось до 21% от общего объема операций, в то время как платежи в нацвалютах достигли порядка 75%.