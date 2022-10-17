Реклама
Прямой эфир
Мир
Мэр Кличко подтвердил информацию о взрывах в Киеве
Мир
Администрации Киева и Киевской области объявили о воздушной тревоге
Армия
В Росгвардии сообщили об укреплении обороны на левом берегу Днепра
Мир
AP сообщило об эвакуации жителей Вашингтона из-за лесных пожаров
Мир
В Днепропетровской области сообщили о пожаре на энергетическом объекте
Мир
WP указала на рост популярности идей Путина на Западе
Общество
Рогов назвал невозможным перезапуск ЗАЭС из-за линии соприкосновения
Происшествия
Два человека погибли при крушении параплана на Камчатке
Мир
Боевиков «Азова» уличили в отправке видео кураторам за границей
Армия
Российские десантники уничтожили танки и бронетехнику ВСУ
Мир
Adnkronos узнал о гибели гражданина Италии в боях под Донецком
Мир
В США заявили о неготовности страны к военному противостоянию с Китаем
Сюжет:

Эксперт рассказала о снижении интереса к доллару в РФ на фоне санкций

Доцент Степанова заявила о снижении потребности России в долларе из-за санкций Запада
0
Фото: Global Look Press/Igor Golovniov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заинтересованность России в американском долларе стремительно падает на фоне санкций Запада. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Ускоренное таяние: мировые валютные резервы уменьшаются на глазах
Страны расходуют миллиарды долларов для удержания курсов от колебаний

Экономист отметила, что данный процесс оказывает влияние на сальдо торгового баланса и счета текущих операций платежного баланса и приводит к укреплению рубля.

Поскольку правительство активно избавляется от невостребованной валюты, можно предположить, что к концу года курс может достигнуть показателя в 52–55 рублей по отношению к доллару и евро.

«При этом российские монетарные власти предпринимают попытки вернуть рубль на желаемый для бюджета страны и импорта уровень в районе 66–70 рублей за доллар США», — подчеркнула Степанова.

Кроме того, по ее словам, среди второстепенных факторов укрепления твердой валюты можно выделить увеличение объемов параллельного импорта. В то же время рост курса доллара и евро и снижение цен на энергоносители, вероятно, поспособствуют девальвации рубля.

Ранее, 13 октября, турецкое издание Sabah заявило, что доллар США пережил свою полезность в качестве резервной валюты, о чем свидетельствует тот факт, что всё больше государств отдают предпочтение золоту. Отмечается, что решающую роль в этом процессе сыграло противостояние Вашингтона и Москвы.

Между тем 15 октября обозреватель The Washington Post Фарид Закария предупредил, что, вступая в экономическую конфронтацию с Россией, США рискуют лишиться своего влияния на мировом рынке. Автор публикации подчеркивает, что Вашингтон излишне полагается на уникальный статус доллара. На фоне беспрецедентных антироссийских санкций всё больше государств начинают сомневаться в надежности доллара и задумываются о возвращении к национальным валютам.

13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) президент РФ Владимир Путин отметил необходимость пересмотра мировой финансовой системы. По его словам, переход на национальные валюты позволит укрепить экономический суверенитет стран. 14 сентября глава государства также указал, что странами Содружества Независимых Государств (СНГ) предпринимаются энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах.

До этого, 20 августа, замглавы МИД РФ Александр Панкин указал на планы Москвы уйти от «токсичных» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. Он рассказал, что использование доллара во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократилось до 21% от общего объема операций, в то время как платежи в нацвалютах достигли порядка 75%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022