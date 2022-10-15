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В Турции указали на крах долларовой системы из-за антироссийских санкций

Sabah: позиции американской валюты сильно пошатнулись из-за антироссийских санкций
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Фото: Global Look Press/Bernhard Claßen
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Антироссийские санкции и последующие за ними действия президента РФ Владимира Путина сильно расшатали долларовую систему. Как пишет 13 октября турецкое издание Sabah, американская валюта теряет свои позиции и выбита из колеи из-за европейского кризиса в энергетике.

Раздолларизировали: 75% расчетов в странах ЕАЭС проходят в национальных валютах
Рост стал следствием многолетнего тренда, который ускорился из-за санкций

Газета отмечает, что доказательством этого служит тот факт, что многие страны мира уже отказались от доллара и увеличивают запасы золота. А в рамках торговых отношений всё чаще предпочитают производить расчеты в своих национальных валютах. Таким образом, доллар уже не является главным инструментом доминирования США и общемировым средством обмена.

«События показывают, что срок годности доллара, который был мировой резервной валютой с 1944 года, подходит к концу», — цитирует публикацию «Газета.Ru».

Только в 2022 году Россия смогла подорвать его гегемонию с помощью энергетического козыря, указывается в статье.

Ранее в субботу обозреватель The Washington Post Фарид Закария предупредил, что вступая в экономическую конфронтацию с Россией, США рискуют лишиться своего влияния на мировом рынке. Автор публикации подчеркивает, что Вашингтон излишне полагается на уникальный статус доллара. На фоне беспрецедентных антироссийских санкций всё больше государств начинают сомневаться в надежности доллара и задумываются о возвращении к национальным валютам.

13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путин отметил необходимость пересмотра мировой финансовой системы. По его словам, переход на национальные валюты позволит укрепить экономический суверенитет стран. 14 сентября глава государства также указал, что странами Содружества Независимых Государств (СНГ) предпринимаются энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах.

20 августа замглавы МИД РФ Александр Панкин указал на планы Москвы уйти от «токсичных» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. Он рассказал, что использование доллара во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократилось до 21% от общего объема операций, в то время как платежи в нацвалютах достигли порядка 75%.

12 апреля доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова назвала отказ мировой финансовой системы от доллара неизбежным. По ее мнению, этот процесс является следствием изменения баланса сил в мировой экономической системе, обусловленного появлением новых сильных игроков из числа влиятельных стран.

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