Раздолларизировали: 75% расчетов в странах ЕАЭС проходят в национальных валютах

Объем сделок в национальных валютах во взаимных международных расчетах на территории Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) вырос до 75%, рассказал Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета. Что это значит для российской экономики и развития международных отношений, каковы дальнейшие тенденции в международных расчетах — читайте в материале «Известий» с участием экспертов.

Началось не вчера

Во время заседания Совета премьер-министры договорились о создании Евразийской перестраховочной компании, задача которой помогать бизнесу. По словам представителя МИД России, в данный момент объем международных расчетов в долларах удалось снизить до 21%.

Показатель в 75% возник не одномоментно , утверждает доцент базовой кафедры евразийской экономической интеграции Института права и национальной безопасности РАНХиГС при президенте РФ Сергей Рекеда.

Раздолларизировали_1 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Чолпон-Ате Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

— Стоит отметить, что к этому показателю страны шли с 2015 года — тогда доля рубля во взаимных расчетах стран Союза достигала 68%, а доля доллара и евро — 30%. Стратегическими целями были формирование самостоятельной валютной зоны, минимально зависимой от доллара и евро, сближение кредитно-денежной политики стран ЕАЭС и уменьшение издержек от конвертации для бизнеса, — отмечает он.

По мнению спикера, для российской экономики повышение доли нацвалют в расчетах стран ЕАЭС означает прежде всего большую устойчивость финансовой системы.

— Среди других последствий — снижение зависимости от неблагоприятной конъюнктуры в мировой экономике и укрепление экономической безопасности в условиях, когда доллар и евро оказались полностью скомпрометированы в качестве универсального платежного инструмента при международной торговле , — добавляет Рекеда.

Рубль всему голова

Из 74% от общего объема расчетов в нацвалютах львиная доля приходится на рубль: в 2021 году в российской валюте было совершено 71,5% операций, на доллары и евро приходилось 26,2% , приводит данные Евразийской экономической комиссии аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

— Такой результат вполне логичен, поскольку в этом году из-за начала спецоперации на Украине Россия оказалась под очень жесткими западными санкциями, и внешние валютные операции через систему SWIFT для нее стали, по сути, под запретом. Вполне ожидаемо, что в этой ситуации российские власти предпринимают усилия, чтобы нормализовать внешнюю торговлю с другими странами с использованием национальных валют. В этом году рубль будет продолжать доминировать в расчетах между странами ЕАЭС, а значит, спрос на него сохранится , — уточняет специалист.

Раздолларизировали_2 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

По прогнозу эксперта, в последующие годы можно ждать роста доли расчетов в так называемых дружественных валютах, которые будут частично замещать доллары и евро.

— Однако полного ухода резервных валют из расчетов между странами Союза ждать не стоит, — предполагает собеседник «Известий».

Раздолларизировали_3 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Он отмечает, что за последние недели обороты торгов юанем на Московской бирже иногда превышали объем торгов евро, а иногда и долларом.

— Это нормальное явление, поскольку в этом году Россия резко развернула свои торговые потоки с Запада на Восток. Из-за санкций и внутренних ограничений доллар и евро становятся менее популярны у простых россиян. Возможно, через какое-то время именно китайский юань станет основной торговой валютой на нашем внутреннем рынке. Дефицита ликвидности в юанях нет. Учитывая это, вполне вероятно, что Минфин РФ вскоре сможет использовать юань для перезапуска бюджетного правила. В этом случае стоит ждать постепенного роста курса юаня к рублю до уровня 9,5–10 в IV квартале 2022 года. Курс доллара в III квартале, видимо, будет торговаться в диапазоне 58–65 рублей, а курс евро останется в схожем диапазоне — 55–65 рублей. Но ближе к концу года валютные курсы будут выше текущих уровней, и возможно, что курс доллара поднимется в район 65–75 рублей, — оценивает ситуацию Александр Потавин.

Пересмотрят систему

Нынешние условия показывают реальную значимость рубля , полагает кандидат экономических наук, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

— Спрос на него становится системным, что для отечественной экономики является исключительно положительным фактором. В итоге мы получим более управляемое и предсказуемое значение курса рубля по отношению к иностранным валютам, — пояснил экономист.

Раздолларизировали_4 Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

По мнению аналитика, тенденция к замене евро и доллара в международных расчетах на национальные валюты стран — партнеров ЕАЭС будет продолжаться, что в перспективе может привести к пересмотру всей системы.

— Цифры, озвученные сегодня, приятно удивляют. Такими темпами мы действительно сможем реализовать процесс дедолларизации экономики, — считает Твердохлеб.

Ставка на юань

Рост объема торговли в нацвалютах — неплохой показатель работы с партнерами в условиях санкций, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Взаимоподдержка стран ЕАЭС — дело хорошее, это наши традиционные партнеры. Однако сомневаюсь, что снижение операций в долларах и евро в зоне ЕАЭС помешает развитию этих мировых валют. За пределами этих стран ими будут продолжать рассчитываться. Другое дело, что рост цен неизбежно приведет к вероятному сокращению потребления, а значит, и к сокращению объемов торговли, — подчеркивает аналитик.

По мнению эксперта, по тому, как развивается ситуация, у китайского юаня есть все возможности возглавить мировой рейтинг валют.

— Скорее всего, рост окажется значительным, несмотря на убежденность отдельных экспертов в несовершенстве причудливой китайской планово-рыночной экономики. Есть все предпосылки для того, чтобы не только Россия, но и страны Запада в ближайшие десятилетия постепенно переходили на юани в отдельных сделках, — дополняет она.

Юани не панацея

Политика перевода взаимных расчетов в рамках ЕАЭС была объявлена президентом еще на волне первых пакетов санкций после присоединения Крыма, напоминает генеральный директор УК «ИВА ТРАСТ» Виктор Шахурин.

— Но до февраля такой переход сдерживался рядом технических факторов, — говорит он. — Во-первых, компаниям из стран Союза часто было элементарно удобно работать в долларах и евро, чтобы ограничить валютные риски. К тому же это позволяло осуществлять расчеты через международную платежную систему SWIFT и не усложнять себе жизнь внедрением альтернативных систем. Во-вторых, сальдо во взаимной торговле России со странами союза традиционно было положительным, то есть им элементарно неоткуда было взять недостающие рубли для покрытия разницы, кроме как купить на бирже. Но с учетом ограниченной ликвидности по рублю на местных биржах и даже на Московской это вынудило бы покупать рубли значительно дороже. Да и сами российские компании предпочитали получать оплату в валютах международной торговли.

По мнению эксперта, введение санкций против России и ряда российских банков, в том числе заморозка государственных средств в банках Европы и США, а также отключение от SWIFT ряда крупных российских банков сделало традиционные схемы трудноприменимыми.

— В результате пришлось искать альтернативные варианты, доля расчетов в долларах и евро снизилась, а в национальных валютах, в первую очередь в рублях, возросла. Впрочем, остается проблема с тем, что торговля несимметрична. В свете этого либо компаниям стран союза придется брать кредиты в рублях, что сейчас не очень выгодно из-за высокой ставки, либо покупать рубли за доллары и евро на биржах, что приведет к укреплению рубля и снизит конкурентоспособность российских товаров и доходы экспортеров, — считает эксперт.

Впрочем, частично проблему может снять параллельный импорт через страны Союза и наращивание их собственного экспорта в Россию, полагает Шахурин.

— Также место доллара и евро в международной торговле отчасти может занять юань, но тут снова возникает проблема баланса — для ряда стран региона торговля с Китаем также дефицитна, а для России, наоборот, профицитна. То есть им лишних юаней взять неоткуда, а России они не очень нужны. Но в свете того, что Минфин планирует возобновить валютные интервенции на Московской бирже в рамках бюджетного правила, но теперь не в долларах и евро, а в юанях, которыми будут пополняться резервные фонды, и без того выросший спрос на юани может еще больше увеличиться. В таком случае покупка юаней для стран Союза станет невыгодной, — дополняет он.

Аналитик соглашается с озвученным предложением увеличить использование во взаимной торговле валют Казахстана, Армении, Киргизии, Белоруссии.

— Эти расчеты могли бы проводиться через российскую систему межбанковских платежей, а конвертация — через российские биржи. Это позволило бы сформировать прямые обменные курсы этих валют, не привязанные к доллару, а впоследствии ввести единую условную расчетную единицу в рамках Союза по аналогии с использовавшимся до евро экю или инвалютным рублем, применявшимся в рамках СЭВ. Это способствовало бы экономической интеграции в рамках ЕАЭС, — уверен эксперт.

Помогли санкции

Рост доли национальных валют в международных расчетах России с другими государствами — это следствие двух причин, объясняет частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

— Первая — на протяжении последних лет в рамках различных экономических союзов (в том числе ЕАЭС) доля национальных валют постепенно увеличивалась, это давний тренд, поскольку для стран такой подход позволяет снизить зависимость от доллара и евро, укрепляет национальные валюты. Вторая — это санкционная политика США и Европы по отношению к РФ. В страну запрещено ввозить банкноты из этих государств, и России просто удобнее и легче вести расчеты в национальных валютах. Кроме того, в этом заинтересованы и другие страны, так как вполне обоснованно опасаются, что санкционная политика со стороны развитых государств может также привести к ограничениям уже для них, — рассказал специалист.

По мнению собеседника издания, можно ожидать, что доля в расчетах долларов и евро будет и дальше снижаться, а доля в китайском юане — расти, поскольку это наш главный азиатский партнер, а параллельный импорт будет наращиваться.

— Всё это даст системе международных торговых платежей определенную стабильность и будет гарантировать нужные объемы импорта в страну, который с начала санкций просел более чем на 40%, — подытоживает Федор Сидоров.