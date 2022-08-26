 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпредство РФ при ЮНЕСКО уличило Латвию в нарушении устава организации
Мир
Грузия решила сократить экспорт вина в Россию
Экономика
США обеспокоились ростом цен из-за ограничения доступа к российской нефти
Мир
Депутаты немецкой СДПГ выступили против поставок тяжелого вооружения Украине
Общество
Путин провел встречу с новым главой «Аэрофлота» Александровским
Экономика
Китай в июле увеличил закупки российского золота в 50 раз
Мир
В небе над Херсоном взорвалось не менее 10 ракет
Мир
Лукашенко заявил о переоборудовании белорусских самолетов под ядерное оружие
Общество
В МЧС заявили о ликвидации верховых пожаров в Рязанской области
Мир
«Энергоатом» сообщил об отключении Запорожской АЭС от электросети
Мир
Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»
/

Рыночные решения: как страны ЕАЭС уходят от расчетов в долларах

И с какими странами союз планирует развивать сотрудничество
Фото: Global Look Press/Xinhua/Ahmad Kamal
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объем расчетов в нацвалютах на территории Евразийского экономического союза достиг 75%, заявил Михаил Мишустин 26 августа на заседании межправсовета ЕАЭС в Чолпон-Ате. По словам премьера, государства объединения планомерно уходят от использования доллара и евро. Впрочем, останавливаться на достигнутом не стоит — в союзе нужно как можно скорее внедрять собственные финансово-расчетные механизмы, считает глава российского кабмина. Этому процессу поможет использование платежной системы «Мир», предполагают в Совфеде.

Результат ограничений

Несмотря на то, что температура воздуха в Чолпон-Ате достигала лишь 20°C, город был переполнен туристами, которые приехали сюда поплавать или насладиться видами гор. Тем не менее премьеры прибыли в это живописное место по другой причине — на побережье киргизского озера Иссык-Куль 25–26 августа состоялось очередное заседание межправсовета ЕАЭС. При этом основной темой их встречи стали вопросы, связанные с изменениями в международных экономических отношениях на фоне санкций. Михаил Мишустин, в частности, заявил, что страны, которые сейчас вводят антироссийские ограничения, пытаются, к примеру, обвинить РФ в глобальном кризисе продовольствия. Однако на самом деле сложная обстановка — это прямое следствие их действий, уверен премьер.

— Ситуация стремительно меняется, коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики почувствовали и сами ее инициаторы, — заметил председатель правительства РФ.

Рыночные решения
порт
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В результате санкций международные компании и банки перестали кредитовать, страховать и обслуживать сделки по продаже продуктов питания и удобрений из России. Оказались заблокированы и портовые терминалы за рубежом.

Однако у ЕАЭС есть преимущества в сфере продовольственной безопасности, считает премьер. Страны организации достигли высокого уровня самообеспеченности основными сельскохозяйственными товарами. Более того, участники союза — крупнейшие мировые экспортеры в этой области. Вопреки недружественной политике, члены ЕАЭС готовы в полной мере и своевременно исполнять взятые на себя обязательства, заверил Михаил Мишустин.

ЕАЭС укрепляет конструктивный диалог с другими государствами и организациями, отметил он. Россия выступает за расширение сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Российский премьер также отметил, что важно развивать взаимодействие с Китаем, Египтом, Индией и Ираном, а также другими региональными объединениями — ШОС и АСЕАН. Это позволит обеспечить необходимые условия для продвижения товаров ЕАЭС на мировые рынки и укрепит его авторитет на международной арене.

В сотрудничестве с ЕЭАС заинтересован и Азербайджан, который не входит в организацию. Премьер республики Али Асадов, присутствовавший на заседании в Чолпон-Ате, предложил странам объединения использовать транзитный потенциал его страны.

Рыночные решения
Азербайджан
Фото: ТАСС/ZUMA Wire/Pacific Press/Aziz Karimov

— Азербайджан инвестировал и продолжает инвестировать в модернизацию всей транспортной инфраструктуры для реализации проектов по созданию международных транспортных и логистических коридоров. Азербайджан является важным звеном целого ряда проектов, таких как международные транспортные коридоры Север – Юг и Восток – Запад, железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, — пояснил он.

Снятие барьеров

В целом на территории ЕАЭС фиксируются положительные показатели по ряду направлений. Так, за I квартал объем ВВП объединения увеличился более чем на 3,5%. Также в первом полугодии наблюдается рост сельскохозяйственного производства — на 1,6% и выпуска промышленных товаров — почти на 2%. Еще в союзе на 34% снизился уровень безработицы.

Что касается потенциала евроазиатского сотрудничества, он приобретает новый характер и звучание в условиях реальности 2022 года. Сейчас финансово-экономические взаимоотношения с большинством западных стран вынуждено прекратили, — заявил «Известиям» член общественного совета при Минфине России Владимир Климанов.

На фоне санкционной политики евразийские страны постепенно отказываются от использования долларов и евро. В ЕЭАС, по словам российского премьера, активно переходят на расчеты в нацвалютах. Сейчас их объем составляет 75%.

— Призываем коллег к скорейшему внедрению наших собственных международных финансово-расчетных механизмов, — сказал Михаил Мишустин во время заседания.

Рыночные решения
мир
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По итогам встречи Евразийский межправсовет утвердил рекомендации по развитию расчетов в нацвалютах. Важный шаг для этого — распространение общих платежных систем, рассказал «Известиям» зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. Сейчас с этим есть проблемы: например, Киргизия признала платежную систему «Мир», однако оплата по ней проходит далеко не везде. Еще один способ отказаться от доллара — ввести единую валюту на территории ЕАЭС. Это осуществимо, но не в ближайшей перспективе, считает сенатор.

Страны союза также продолжают создавать выгодные условия для бизнеса. В частности, решение об обнулении ввозных таможенных пошлин уже позволило сэкономить значительные ресурсы и обеспечить бесперебойный импорт наиболее востребованных товаров, сообщил председатель российского правительства.

Государства — члены ЕАЭС заключили соглашение об учреждении нового инструмента содействия бизнесу — Евразийской перестраховочной компании. Этот институт, в частности, позволит оказать страховую поддержку взаимной и внешней торговле, стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества и обеспечить экспортные займы.

Компания открыта для присоединения новых международных партнеров, — подчеркнул Михаил Мишустин.

Следующее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в октябре в Армении, а встреча глав государств объединения — в декабре в Бишкеке.

Разрешение конфликта

В Киргизии Михаил Мишустин также провел двусторонние переговоры с азербайджанским коллегой Али Асадовым. Их встреча прошла 25 августа. Ожидаемо главной темой беседы стала ситуация в Нагорном Карабахе. Премьеры заявили о важности стабилизировать ситуацию и выполнять достигнутые соглашения.

Рыночные решения
встреча

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи после заседания ЕМПС по вопросам развития евразийской экономической интеграции, 25 августа 2022 года

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

— Очень много связано с последними событиями, которые происходили в нашем регионе, [хочу сказать] о роли РФ в решении этих вопросов, в заключении трехстороннего [соглашения]. <…> Там идет серьезная работа. Надеемся, что она так и будет продолжаться до конца, — сказал глава кабмина Азербайджана.

Необходимость выполнять договоренности подтвердил и премьер Армении Никол Пашинян во время недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 24 августа. Кроме того, собеседники отметили важную роль российского миротворческого контингента для обеспечения стабильности в регионе.

В ноябре 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в зоне Карабахского конфликта. В январе 2021-го Путин, Алиев и Пашинян согласовали новое совместное заявление. Этот документ предусматривает разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. На этой встрече также стороны договорились создать трехстороннюю рабочую группу на уровне вице-премьеров для решения поставленных задач. 26 ноября прошлого года было принято еще одно общее заявление.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022