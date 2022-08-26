Рыночные решения: как страны ЕАЭС уходят от расчетов в долларах

Объем расчетов в нацвалютах на территории Евразийского экономического союза достиг 75% , заявил Михаил Мишустин 26 августа на заседании межправсовета ЕАЭС в Чолпон-Ате. По словам премьера, государства объединения планомерно уходят от использования доллара и евро . Впрочем, останавливаться на достигнутом не стоит — в союзе нужно как можно скорее внедрять собственные финансово-расчетные механизмы , считает глава российского кабмина. Этому процессу поможет использование платежной системы «Мир», предполагают в Совфеде.

Результат ограничений

Несмотря на то, что температура воздуха в Чолпон-Ате достигала лишь 20°C, город был переполнен туристами, которые приехали сюда поплавать или насладиться видами гор. Тем не менее премьеры прибыли в это живописное место по другой причине — на побережье киргизского озера Иссык-Куль 25–26 августа состоялось очередное заседание межправсовета ЕАЭС. При этом основной темой их встречи стали вопросы, связанные с изменениями в международных экономических отношениях на фоне санкций . Михаил Мишустин, в частности, заявил, что страны, которые сейчас вводят антироссийские ограничения, пытаются, к примеру, обвинить РФ в глобальном кризисе продовольствия. Однако на самом деле сложная обстановка — это прямое следствие их действий, уверен премьер.

— Ситуация стремительно меняется, коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики почувствовали и сами ее инициаторы , — заметил председатель правительства РФ.

Рыночные решения Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В результате санкций международные компании и банки перестали кредитовать, страховать и обслуживать сделки по продаже продуктов питания и удобрений из России . Оказались заблокированы и портовые терминалы за рубежом.

Однако у ЕАЭС есть преимущества в сфере продовольственной безопасности , считает премьер. Страны организации достигли высокого уровня самообеспеченности основными сельскохозяйственными товарами. Более того, участники союза — крупнейшие мировые экспортеры в этой области . Вопреки недружественной политике, члены ЕАЭС готовы в полной мере и своевременно исполнять взятые на себя обязательства, заверил Михаил Мишустин.

ЕАЭС укрепляет конструктивный диалог с другими государствами и организациями, отметил он. Россия выступает за расширение сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки . Российский премьер также отметил, что важно развивать взаимодействие с Китаем, Египтом, Индией и Ираном, а также другими региональными объединениями — ШОС и АСЕАН. Это позволит обеспечить необходимые условия для продвижения товаров ЕАЭС на мировые рынки и укрепит его авторитет на международной арене.

В сотрудничестве с ЕЭАС заинтересован и Азербайджан , который не входит в организацию. Премьер республики Али Асадов , присутствовавший на заседании в Чолпон-Ате, предложил странам объединения использовать транзитный потенциал его страны .

Рыночные решения Фото: ТАСС/ZUMA Wire/Pacific Press/Aziz Karimov

— Азербайджан инвестировал и продолжает инвестировать в модернизацию всей транспортной инфраструктуры для реализации проектов по созданию международных транспортных и логистических коридоров. Азербайджан является важным звеном целого ряда проектов, таких как международные транспортные коридоры Север – Юг и Восток – Запад, железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, — пояснил он.

Снятие барьеров

В целом на территории ЕАЭС фиксируются положительные показатели по ряду направлений. Так, за I квартал объем ВВП объединения увеличился более чем на 3,5% . Также в первом полугодии наблюдается рост сельскохозяйственного производства — на 1,6% и выпуска промышленных товаров — почти на 2%. Еще в союзе на 34% снизился уровень безработицы .

— Что касается потенциала евроазиатского сотрудничества, он приобретает новый характер и звучание в условиях реальности 2022 года . Сейчас финансово-экономические взаимоотношения с большинством западных стран вынуждено прекратили, — заявил «Известиям» член общественного совета при Минфине России Владимир Климанов.

На фоне санкционной политики евразийские страны постепенно отказываются от использования долларов и евро. В ЕЭАС, по словам российского премьера, активно переходят на расчеты в нацвалютах. Сейчас их объем составляет 75% .

— Призываем коллег к скорейшему внедрению наших собственных международных финансово-расчетных механизмов, — сказал Михаил Мишустин во время заседания.

Рыночные решения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По итогам встречи Евразийский межправсовет утвердил рекомендации по развитию расчетов в нацвалютах. Важный шаг для этого — распространение общих платежных систем , рассказал «Известиям» зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. Сейчас с этим есть проблемы: например, Киргизия признала платежную систему «Мир», однако оплата по ней проходит далеко не везде. Еще один способ отказаться от доллара — ввести единую валюту на территории ЕАЭС. Это осуществимо, но не в ближайшей перспективе , считает сенатор.

Страны союза также продолжают создавать выгодные условия для бизнеса. В частности, решение об обнулении ввозных таможенных пошлин уже позволило сэкономить значительные ресурсы и обеспечить бесперебойный импорт наиболее востребованных товаров, сообщил председатель российского правительства.

Государства — члены ЕАЭС заключили соглашение об учреждении нового инструмента содействия бизнесу — Евразийской перестраховочной компании . Этот институт, в частности, позволит оказать страховую поддержку взаимной и внешней торговле, стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества и обеспечить экспортные займы.

— Компания открыта для присоединения новых международных партнеров , — подчеркнул Михаил Мишустин.

Следующее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в октябре в Армении, а встреча глав государств объединения — в декабре в Бишкеке.

Разрешение конфликта

В Киргизии Михаил Мишустин также провел двусторонние переговоры с азербайджанским коллегой Али Асадовым . Их встреча прошла 25 августа. Ожидаемо главной темой беседы стала ситуация в Нагорном Карабахе . Премьеры заявили о важности стабилизировать ситуацию и выполнять достигнутые соглашения.

Рыночные решения Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи после заседания ЕМПС по вопросам развития евразийской экономической интеграции, 25 августа 2022 года Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

— Очень много связано с последними событиями, которые происходили в нашем регионе, [хочу сказать] о роли РФ в решении этих вопросов, в заключении трехстороннего [соглашения]. <…> Там идет серьезная работа. Надеемся, что она так и будет продолжаться до конца, — сказал глава кабмина Азербайджана.

Необходимость выполнять договоренности подтвердил и премьер Армении Никол Пашинян во время недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 24 августа. Кроме того, собеседники отметили важную роль российского миротворческого контингента для обеспечения стабильности в регионе.