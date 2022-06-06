От ворот оборот: Минэк оценил спад трансграничной онлайн-торговли в 30-35%

Трансграничная электронная торговля в апреле сократилась на 30–35% в годовом выражении, заявили «Известиям» в Минэкономразвития . На падение повлияли колебания курса рубля и проблемы с оплатой из-за санкций. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сокращение оценили в 51% и отметили, что больше других просела категория «одежда и обувь». В Минэке считают, что на место выбывших с рынка иностранных товаров придет продукция государств ЕАЭС. В ЕЭК уже начали разработку необходимой для этого нормативной базы, заверили там. Эксперты добавили, что сейчас бизнес прорабатывает и схемы ввоза вещей от прервавших работу в стране брендов через страны ЕАЭС.

Движение вниз

В апреле этого года оборот трансграничной интернет-торговли сократился на 51% год к году до 11,7 млрд рублей, оценили в АКИТ . Согласно исследованию ассоциации, в общем объеме онлайн-продаж доля этого направления составила 3%, тогда как по итогам 2021 года достигала 13%.

В Минэкономразвития считают данные АКИТ завышенными . Там отметили, что падение трансграничной электронной торговли могло составить 30–35% год к году . Связано это в первую очередь с высокой волатильностью курса рубля и проблемами с оплатой из-за санкций, добавили в ведомстве. По данным министерства, сейчас падение замедлилось. В Минэкономразвития добавили, что на бюджет сокращение существенным образом не повлияло, так как таможенные платежи и так осуществлялись только при превышении беспошлинного порога . В большей степени падение отразилось на компаниях, задействованных в цепочках поставок.

От ворот оборот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил

В апреле Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) увеличил порог беспошлинного ввоза импортных товаров для личного пользования в страны — участницы союза с €500 до €1 тыс. Предполагалось, что это позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости, а также товаров критичного импорта.

В Минэке не исключили, что на место выбывших с рынка иностранных товаров придет продукция стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России в объединение входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) . Для развития электронной торговли между государствами — участницами союза ведется работа по совершенствованию нормативной базы, рассказали в министерстве. При этом там отметили, что речь идет в первую очередь о выходе на новые рынки российских производителей и интернет-ритейлеров.

С учетом сложившегося потребительского спроса на онлайн-покупки возможности для развития отрасли внутри ЕАЭС действительно есть, сказал «Известиям» директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян . Однако прогнозы делать сложно из-за отсутствия ясности в вопросах логистики и проведения банковских операций, добавил он. По словам Ваагна Казаряна, для развития электронной торговли органы власти стран — участниц союза совместно с ЕЭК проводят соответствующую работу. В частности, создается единая нормативная-правовая база, направленная прежде всего на обеспечение безбарьерного перемещения товаров электронной торговли на территории ЕАЭС.

Падение оборота трансграничной онлайн-торговли подтвердили и в «Почте России» . Там зафиксировали снижение объемов как входящей, так и исходящей международной почты. В организации сказали, что возможность почтового обмена есть почти со всеми странами, но в то же время признали, что сроки доставки увеличились. Например, в феврале EMS посылки (доставляемые курьером) и мелкие пакеты шли из РФ до страны назначения 8–10 дней, а в апреле — 15–16. В трансграничном трафике увеличилась доля отправлений из китайских маркетплейсов, в том числе оформленных через платформы Mail Forwarding, которые доставляют товары не напрямую в Россию, а с использованием посредников.

В поисках альтернатив

Оборот трансграничной интернет-торговли упал практически во всех категориях , сказано в исследовании АКИТ. По оценке организации, сокращение в категории «одежда и обувь» составило 92%, «красота и здоровье» — 39%, «мебель и товары для дома» — 31%, «автозапчасти» — 25%, «цифровая и бытовая техника» — 19% . На последнюю группу товаров в 2021 году приходился самый большой объем продаж в трансграничной интернет-торговле — чуть более 6 млрд рублей, следует из данных АКИТ.

Согласно исследованию организации, общий оборот интернет-торговли в январе–апреле составил 361,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 32%. Сумма покупок на внутреннем рынке выросла на 40% год к году до 349,7 млрд рублей. Рост произошел в основном благодаря сезонному спросу на садовую технику и инструменты — их продажи увеличились на 235%.

От ворот оборот Фото: Getty Images/Bogdan Vija / EyeEm

По данным АКИТ, крупнейшими зарубежными интернет-магазинами в 2021 году были AliExpress (с оборотом в России 201,1 млрд рублей), Asos (67,2 млрд) и Ebay (40 млрд). Но в марте этого года после начала специальной военной операции на Украине большинство зарубежных площадок прекратили работу в России. В результате оборот трансграничного онлайн-рынка начал падать: если в январе и феврале он составлял чуть более 38 млрд рублей, то уже в марте сократился до 12,1 млрд.

Из всех крупных зарубежных интернет-магазинов только AliExpress продолжает работать в России , констатировал президент АКИТ Артем Соколов. Представитель площадки не ответил на запрос «Известий».

Помимо усложнившейся логистики остаются трудности с оплатой товаров на зарубежных сайтах , сказал Артем Соколов. И если пути решения первой проблемы рано или поздно будут найдены, то как быть со второй — по-прежнему неясно, отметил эксперт. По его мнению, единственная альтернатива ушедшим электронным площадкам сейчас — развитие интернет-торговли на пространстве ЕАЭС. Но и в этом случае существует ряд барьеров, в том числе двойное налогообложение, а также отсутствие интеграции национальных платежных систем. Последние есть в каждой стране союза, и необходимо, чтобы карты одинаково принимались на всем евразийском пространстве, резюмировал Артем Соколов.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров сомневается в том, что продукция стран ЕАЭС сможет заместить европейские и американские товары , которые потребители заказывали на иностранных интернет-площадках. По его мнению, речь скорее о разработке схем, по которым такие вещи будут поставлять в Россию через страны ЕЭС.

Как писали «Известия», бизнес уже приступил к первым закупкам техники в рамках параллельного импорта. Так, сеть «М.Видео» начала ввозить в страну тестовые партии без согласия правообладателей, сообщали источники на рынке.